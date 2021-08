Zum Weltkatzentag: Sechs Fakten, die Sie noch nicht über Ihr Lieblingstier wussten

Setzt man diese Zahlen in Relation zur Menge an Katzen in Deutschland, so verbraucht jede der Samtpfoten Streu im Wert von 18,50 Euro sowie Futter im Wert von knapp 110 Euro pro Jahr. Diese Zahlen decken sich nicht mit dem, was eine Katze tatsächlich kostet. Der niedersächsische Verein Tiere in Not etwa rät, rund 40 Euro pro Monat und pro Katze für Futter und Streu einzuplanen.