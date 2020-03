Zum Weltfrauentag am 8. März: Womit Frauen kämpfen müssen - nur, weil sie ihre Tage haben

Anzeige

Anzeige

Kathmandu/Nairobi . Während ihrer Periode hat Kamala Dhami immer Angst. In der kleinen fensterlosen Hütte, in der sich die 21-Jährige verstecken muss, könnte sie im Winter erfrieren, wenn sie auf dem Boden schläft, oder ersticken, wenn sie ein Feuer macht. Im Sommer könnten sie Schlangen beißen. Und dann sind da die betrunkenen Männer, die ab und zu kommen. Dhami lebt im Dorf Jayaprithvi in Nepal. Dort müssen Mädchen und Frauen in eine Menstruationshütte, wenn sie ihre Tage haben. Dhami sagt: "Wenn Frauen bluten, sind sie schmutzig. Und unser Gott mag Blut und Dreck nicht."

Die 17-jährige Nancy Akinyi Muga hat von der Organisation The Cup in Nairobi eine Menstruationstasse erhalten. Eine Packung mit zehn Binden kostet in Kenia zwischen 50 und 120 Schillinge, umgerechnet sind das 0,45 bis 1,10 Euro. Die meisten Kenianerinnen können sich keine Binden leisten. © Quelle: Gioia Forster/dpa

Geschätzte 1,9 Milliarden Frauen - ein Viertel der Weltbevölkerung - bekommen ihre Tage. Eigentlich sollte das kein Tabu-Thema sein. Doch das ist es in den meisten Regionen der Welt, oft mit schlimmen Folgen. Ob Menstruationshütten in Nepal oder Sex für Binden in Kenia, das Tabu um die Menstruation "führt zu Stigma und Diskriminierung gegen Mädchen und Frauen", erklärt Agnes Makanyi vom UN-Kinderhilfswerk.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Es gibt zu wenig Daten über Frauen - ein Problem in Zeiten von Big Data

Menstruationshütten sind in Nepal noch immer ein Brauch

Im zutiefst patriarchalen Nepal kann die Tradition der Menstruationshütte tödlich sein. Jedes Jahr sterben mehrere Frauen und Mädchen in den Hütten, etwa weil sie von Tieren gebissen werden oder zu viel Rauch einatmen. Eigentlich ist der Brauch seit 2018 verboten. Einer Studie im Fachblatt “Sexual and Reproductive Health Matters” zufolge war dies auch mehr als der Hälfte der betroffenen Frauen bewusst, viele hielten trotzdem daran fest. Für Forscherin Jennifer Thomson ist klar: Hilfsorganisationen müssen mehr tun, um das Stigma rund um die Menstruation zu bekämpfen.

Anzeige

Video Frauen als Ausnahme – Männer als Standard? 0:58 min Frauen leben in einer datenbasierten Männerwelt. Als Standard gilt der Mann und nicht die Frau - in der Medizin, im Alltag und in vielen anderen Bereichen. © RND

Auch im ostafrikanischen Kenia ist die monatliche Blutung noch immer in Mythen und Stillschweigen gehüllt. Dort ist die Armut - mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze - mit dem Schamgefühl rund um die Periode eng verknüpft. “Es ist so ein Tabu, dass man verstecken muss, dass man seine Tage hat”, erklärt Camilla Wirseen von der Organisation The Cup. “Das bedeutet, dass Mädchen extreme Maßnahmen ergreifen, um an Binden zu kommen.”

Anzeige

Kenia: Monateshygieneartikel sind die meisten Frauen unbezahlbar

Eine Packung mit zehn Binden kostet in Kenia zwischen 50 und 120 Schillinge (0,45 bis 1,10 Euro). Bei dem Gedanken seufzt Melody Mmboga. Die 20-Jährige verdient 4000 Schillinge im Monat. Das muss für sie und ihre einjährige Tochter Praise reichen. Hilfe bekommt sie von keinem, ihre Eltern sind bereits gestorben. "Manchmal ist das Leben so schwer, dann kann ich mir die 50 Schillinge für Binden nicht leisten. Dann benutze ich einfach Lumpen."

Video Weltfrauentag: Was bedeutet Feminismus für Sie? 1:49 min Seit 1911 feiern Frauen den „Internationalen Tag der Frauen“. Damit soll auf die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht werden. © RND

Lumpen, Kuhmist, Stofffetzen, Zeitungspapier, Federn, Schwämme, Toilettenpapier - Frauen in Entwicklungsländern nutzen alles Mögliche als Binden-Ersatz. Laut einer Studie von Penelope Phillips-Howard, einer britischen Expertin für öffentliche Gesundheit, benutzt ein Viertel der 3400 befragten Kenianerinnen statt Binden andere Materialien. Viele Mädchen verpassen aus Scham oder Angst, man könne Blutflecken sehen, während ihrer Tage auch oft den Unterricht.

Umweltfreundlich: Menstruationstassen sind auch deshalb eine beliebte Tamponalternative. © Quelle: imago images/rheinmainfoto

Von den Kenianerinnen, die Binden nutzen, zahlen einige einen hohen Preis: Sex. Weil sie sich keine Binden leisten können, wenden sich manche an Männer, die ihnen gegen Geschlechtsverkehr Geld geben. Manchmal sind es kurze Begegnungen, manchmal längere Beziehungen, in die sich Frauen begeben. Laut der Studie von Phillips-Howard haben 1,3 Prozent der Befragten Sex, um an Geld für Binden zu kommen. Bei den 15-Jährigen seien es zehn Prozent.

Anzeige

Manche Frauen bezahlen für Monatshygiene einen hohen Preis

Auch die 20-jährige Mmboga hatte angefangen, den Vater ihrer Tochter Praise zu treffen, weil sie finanzielle Probleme hatte. Sie blickt zu ihrer Einjährigen, die friedlich auf ihrem Schoß sitzt. Sie sei Jungfrau gewesen, als er sie eines Tages vergewaltigte, erinnert sich Mmboga. "Er gab mir danach Geld, also schwieg ich." Nachdem sie ihm von der Schwangerschaft erzählt habe, sei er verschwunden.

Menstruations-Stigma: Viele Inder sind nicht aufgeklärt

Auch in Indien hat das Menstruations-Stigma oft verheerende Nachteile für Mädchen. Etwa verpasst dort jedes vierte Mädchen nach Angaben der Behörden während ihrer Periode die Schule. Das liege vor allem an fehlenden Toiletten, sagt Aditi Gupta. Sie und ihr Ehemann haben die Firma Menstrupedia gegründet und einen Comic kreiert, der Kinder über Menstruation aufklärt und inzwischen nach eigenen Angaben in mehr als 7500 Schulen genutzt wird. Denn aus Guptas Sicht hängt der Aberglaube rund um die Menstruation auch damit zusammen, dass viele Inder nicht wissen, warum Frauen jeden Monat bluten.

Bollywood-Film “Padman” erzählt vom “Bindenmann”

Inzwischen wird das Tabu im konservativen Indien immer öfter gebrochen. 2018 kam der Bollywood-Film “Padman” (“Binden-Mann”) in die Kinos. Er erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte eines Mannes, der günstige Binden erfand, die sich auch arme Frauen auf dem Land leisten konnten. Denn in Indien nutzen laut einer Behörden-Umfrage rund die Hälfte aller Frauen und Mädchen Lumpen, um das Monatsblut aufzufangen.

Menstruationstasse könnte viele Probleme lösen

In Kenia ist Wirseen von der Organisation The Cup überzeugt, dass die Menstruationstasse viele Probleme lösen könnte. Der kleine Plastikbehälter, der in die Scheide eingeführt wird, ist wiederverwendbar und hält, wenn man ihn regelmäßig wäscht, mehrere Jahre. Die Organisation hat bislang laut Wirseen 20 000 Mädchen erreicht. Eine davon ist die 17-jährige Nancy Akinyi Muga. "Meine Mutter kaufte früher die Binden für mich", sagt sie. Das sei eine große finanzielle Belastung gewesen. Doch nun habe sie mit der Menstruationstasse keinen Bedarf an Binden mehr, sagt sie begeistert und zeigt den kleinen rosafarbenen Behälter. "Es hat wirklich mein Leben verändert!"

dpa/RND