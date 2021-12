Sprechen Sie Cebuano? In diesen Sprachen gibt es die meisten Wikipedia-Artikel

Anzeige

Anzeige

Mehr als fünf Millionen Menschen nutzen sie jeden Monat: Die Onlineenzyklopädie Wikipedia. Nicht immer unumstritten ist die Plattform, von Lehrern und Hochschulprofessoren kritisch beäugt und trotzdem aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Millionen Artikel zu allerlei Themen aus den unterschiedlichsten Bereichen haben sich mittlerweile angesammelt. Beispiel gefällig? Einer der meistbesuchten Einträge im Dezember 2021 war der über Bipin Rawat. Der General der indischen Arme starb am 8. Dezember durch ein Hubschrauberunglück, seitdem wurde seine Wikipedia-Seite mehr als drei Millionen Mal aufgerufen.

Erschienen ist der Artikel auf Englisch – wie die meisten der Einträge. 6,23 Millionen sind es insgesamt, auch die meisten aktiven Nutzer (126.000) kommen aus dem anglophonischen Raum. Überraschend ist allerdings, welche Sprachen sich hinter dem Englischen einreihen.

200 Nutzer, 5,47 Millionen Artikel

Gerade einmal 200 aktive Nutzer verzeichnet das Onlinelexikon für Cebuano, eine Sprache, die vor allem auf den Philippinen von geschätzt 18 Millionen Menschen gesprochen wird. Dennoch gibt es ganze 5,47 Millionen Artikel, die auf der cebuanosprachigen Version Wikipedias zu finden sind.

Anzeige

© Quelle: Statista

Wikipedia: Schweden auf Platz drei

Anzeige

Zum Vergleich: Die 19.000 aktiven Wikipedianer aus Deutschland haben dagegen nur gut 2,52 Millionen Artikel verfasst. Wie kommt die hohe Zahl in Cebuano also zustande?

Die Erklärung ist tatsächlich relativ einfach zu finden: Die 200 Nutzer sind nicht alle menschlich. Ein Großteil der Texte auf Cebuano stammt von einem Bot, also einem Computerprogramm, das automatisch Aufgaben erledigt. Lsjbot ist der Name des Programms, der vom schwedischen Physiker Lars Sverker Johansson programmiert wurde und der nicht nur auf Cebuano, sondern auch auf schwedisch und in der Sprache Wáray-Wáray – ebenfalls auf den Philippinen gesprochen – Artikel generierte.

So finden sich die Schweden dann auch auf Platz drei der Liste mit den meisten Artikeln pro Sprache. 3,44 Millionen Einträge bei gerade einmal 2000 aktiven Nutzern – Bot sei Dank.