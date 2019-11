Anzeige

Von Natur aus gut fürs Klima

Hannover. Generell ist der Weihnachtsbaum kein Klimasünder. Im Gegenteil. Unsere Weihnachtsbäume werden zumeist nicht im Wald geschlagen und in unsere Häuser verfrachtet, sondern wachsen in eigens dafür angelegten Tannenbaumkulturen.

Es vergehen bis zu zwölf Jahre, bis ein stattlicher Weihnachtsbaum aus der jungen Pflanze entstanden ist, je nachdem, welche Größe fürs heimische Wohnzimmer bevorzugt wird. In diesen zwölf Jahren nimmt der Weihnachtsbaum natürlich auch schädliches CO₂ aus der Umgebungsluft auf und produziert dabei Sauerstoff. Er tut also erst mal etwas Gutes für uns.

Monokulturen und Unkrautvernichtungsmittel

Die Tannenbaumkulturen befinden sich zumeist außerhalb der großen Städte auf dem Land oder in angrenzenden ländlicheren Randgebieten. Leider sind wir allerdings verwöhnt, was das Aussehen des grünen Mitbewohners auf Zeit angeht. Dicht und gleichmäßig gewachsen soll er sein, damit die Kerzen auch gerade auf den Zweigen stehen und die Weihnachtskugeln und anderes Geschmeide gleichmäßig im Baum verteilt werden kann.

Das liefert die Natur aber nicht von allein. Wie so oft müssen Mensch und Technik nachhelfen, damit wir zufrieden sind. Und dies geschieht in der Regel mit Dünger, Unkrautvernichtungsmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel, das der Natur oftmals nicht sehr wohlgesinnt ist. Dass die Bäume in Monokulturen aufwachsen, ist für die angrenzende Tier- und Pflanzenwelt auch nicht besonders förderlich.

Wer nur auf natürliche Weise angebaute Weihnachtsbäume in sein Wohnzimmer stellen möchte, sollte darauf achten, dass das EU-Biosiegel, das Qualitätszeichen von Bioland oder sogar das FSC-Zertifikat an den Bäumen angebracht sind. Hierbei handelt es sich dann um ökologisch bewirtschaftete Baumkulturen, bei denen auf oben genannte Mittel verzichtet wird. Wir empfehlen zudem, die Weihnachtsbäume nur beim Waldbauern, dem Biohof oder auf dem Markt zu kaufen.

Lange Transportwege und Wiederverwertung

Viele Weihnachtsbäume, die im Discounter oder in den großen Warenhäusern angeboten werden, kommen nicht aus der Region. Oftmals nicht mal aus Deutschland. Diese günstigeren Bäume kommen oft aus Dänemark oder den dort angrenzenden nordischen Ländern. Hier kommen natürlich wieder lange Transportwege und somit auch ein großer CO₂-Ausstoß hinzu, der das Klima weiter belastet.

Man könnte meinen, es wäre eine gute Idee, seinen einmal gekauften Weihnachtsbaum nach den Festtagen im eigenen Garten einzupflanzen, um ihn dann einfach im nächsten Jahr wieder ins Wohnzimmer zu holen. Die Idee hat leider einen Haken – die wenigsten Tannen überstehen das ständige Ein- und Auspflanzen sowie den Temperaturunterschied von der warmen Stube zum kalten Gartenboden.

Zudem ist das Wurzelwerk der Tannen, die mit Ballen ausgeliefert werden, oftmals so arg gestutzt, dass ein erneutes Einpflanzen und Anwachsen so gut wie unmöglich ist. Tannen ohne Ballen sind sowieso nicht dazu geeignet, sie wieder auszupflanzen.

Bäume mit Schmuckresten werden zu Restmüll

Somit bleibt also nur noch die Entsorgung der Weihnachtsbäume, sobald sie ihren Dienst verrichtet haben. Dies ist bei einigen Menschen bereits am 28. Dezember der Fall. Die meisten bringen den Baum traditionell jedoch erst am 6. Januar, zu Epiphanias beziehungsweise zum Fest der Heiligen Drei Könige, zur Entsorgung.

Hier empfehlen wir, den Baum zu einem örtlichen Sammelpunkt zu bringen, wenn man ihn nicht selbst im Garten schreddern und kompostieren kann. Von dort aus werden die Bäume zumeist in Biomassekraftwerke verfrachtet, dort verwertet und zu Strom und Fernwärme aufbereitet.

Laut dem Hauptverband der Deutschen Holzindustrie wurden 2018 29,8 Millionen Weihnachtsbäume gekauft. Um zu vermeiden, dass diese nur zu Restmüll werden, empfehlen wir den Verzicht auf Glitzer- und Schneespray sowie Lametta aus Kunststoff oder Alu. Dann ist der Baum gut kompostierbar.

RND/hmo