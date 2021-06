Wie im Kalten Krieg: Wissenschaft im Visier russischer Geheimdienste

Anzeige

Hausdurchsuchung, Festnahme, Untersuchungshaft. Anfang der Woche hat die Bundesanwaltschaft einen russischen Naturwissenschaftler verhaftet, der an der Universität Augsburg tätig war. Der Tatvorwurf: Der 29-jährige Ilnur N. sei „seit Anfang Oktober 2020 für einen russischen Geheimdienst tätig gewesen“, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Der Verdächtige soll wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem naturwissenschaftlich-technischen Lehrstuhl gewesen sein. Ersten Erkenntnissen nach soll sich der mutmaßliche Spion dreimal mit Angehörigen eines russischen Geheimdienstes getroffen haben. „Bei zwei dieser Treffen gab er Informationen aus dem Herrschaftsgebiet der Universität weiter“ und soll dafür Bargeld erhalten haben, erklärt die Bundesanwaltschaft. Auffällig ist: Seit einigen Jahre fliegen immer mehr russische Spione in Deutschland und anderen EU-Ländern auf.

Geheimdienst-Experte zeigt sich überrascht

„Überrascht hat mich, dass der russische Agent gefasst wurde“, sagt Geheimdienst-Experte Dr. Christopher Nehring von der Universität Potsdam dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Denn so etwas komme sehr selten vor, obwohl Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technik-Spionage traditionell die größten Felder ausländischer Nachrichtendienste in Deutschland seien. Neben Russland zählen noch die USA und China zu den Staaten mit den größten Geheimdienstaktivitäten.

Die russischen Geheimdienste haben die Wissenschaftslandschaft in Deutschland schon lange im Visier. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt sogar mit einer eigenen Broschüre Studierende und Forschende vor Anwerbeversuchen russischer Geheimdienste (PDF). Warum sind Wissenschaft und Forschung ein so großes Einfallstor? Nehring erklärt: „Im Bereich Wissenschaft lässt sich einfacher arbeiten für Geheimdienste, weil sich die Spionageabwehr und Polizeiarbeit in Deutschland vor allem auf die hochsensiblen Bereichen Militär und Politik konzentriert“. An Universitäten gebe es auch keine Institutionen für Spionageabwehr. Hinzu kommt: „Wissenschaft und Privatwirtschaft pflegen einen sehr leichten Austausch, wo es oft kaum Sicherheitsüberprüfungen gibt. Deshalb fliegen Spione viel seltener auf“.

Wie aktiv sind die russischen Geheimdienste in Deutschland?

Der 29-jährige Naturwissenschaftler soll in Augsburg an der Raumfahrtforschung beteiligt worden sein. Dieser Fall ist nicht der einzige, in dem ein russischer Spion in Deutschland aufgeflogen ist. Erst im Mai wurde ein Mann verhaftet, der deutsche Maschinen an eine russische Firma verkauft haben soll, die laut Zollkriminalamt von einem russischen Geheimdienst gesteuert werde. Die Maschinen seien am Ende bei Rüstungsunternehmen gelandet.

Allerdings glauben Experten, dass nur ein kleiner Teil der Spionagefälle überhaupt bekannt sind, geschweige denn öffentlich gemacht werden. „Es ist extrem schwierig, die Ausmaße der Geheimdiensttätigkeiten zu beziffern“, sagt Nehring dem RND. „Wir wissen gar nicht, was wir nicht wissen“. Vergleicht man die Zahl aufgeflogener Spione mit der tatsächlichen Anzahl im kalten Krieg, könne man auf die Schätzung von zehn Prozent bekannter Spionageaktionen kommen, von denen zum Beispiel der ehemalige MI5-Chef über russische Geheimdiensttätigkeiten in Europa spricht. Allerdings habe sich das Verhältnis zwischen den Geheimdiensten inzwischen sehr verschlechtert, beobachtet Nehring.

Warum mehr russische Spione auffliegen

Die russischen Geheimdienste sind in allen europäischen Ländern aktiv – nicht nur in Deutschland. Im Frühjahr hatte Tschechien öffentlich Russland vorgeworfen, dass russische Spione für Explosionen in einem Munitionslager im Jahr 2014 verantwortlich gewesen sein sollen. Auch in Italien geht die Staatsanwaltschaft öffentlichkeitswirksam gegen Spione vor, beobachtet Nehring. Angesichts der Vielzahl an Fällen sei eine härtere Linie der EU und der NATO gegen russische Geheimdienste deutlich zu sehen. „Bereits 2014 mit der Ukrainekrise, 2018 nach dem Fall Skripal und 2020 mit Nawalny ist eine Verschlechterung der Beziehung erkennbar.“

Auch das politische Verhältnis zwischen Deutschland und Russland habe sich verschlechtert. „Besonders zeigt sich dies daran, dass derzeit viel mehr Geheimdienstaktionen öffentlich gemacht werden. So einfache Fälle, wie der jetzt aufgeflogene russische Wissenschaftler, kann man auch unter dem Radar klären“, erläutert Nehring im Gespräch mit dem RND.

Geheimdienste reden miteinander

Obwohl das Verhältnis zwischen dem deutschen und dem russischen Nachrichtendienst in den letzten Jahren deutlich schlechter geworden sei, würden beide zu bestimmten Themen noch miteinander sprechen. Dazu zähle etwa die Terrorismusabwehr. Doch nicht immer seien die Informationen auch richtig.

Nehring verweist darauf, dass viele Agenten russischer Geheimdienste den deutschen Behörden bekannt sind. „In Botschaften und Konsulaten gibt es Residenturen, wo Geheimdienstmitarbeiter unter diplomatischer Tarnung sitzen. Manche von ihnen sind auch offiziell als Geheimdienstmitarbeiter bekannt und sollen den Kontakt zum deutschen Geheimdienst halten“. Diese Mitarbeiter würden aber eher logistische oder technische Aufgaben erfüllen. „Es ist zu riskant, sie etwa direkt in den Mord im Berliner Tiergarten zu verwickeln“, so Nehring. Stattdessen sei ihre Aufgabe zum Beispiel, durch den Besuch von Veranstaltungen interessante Kontakte zu gewinnen. „Die sensiblere Arbeit wird dann eher durch Agenten in Nachbarstaaten erledigt oder von Agenten, die extra aus der Zentrale in Moskau anreisen“, sagt der Geheimdienst-Forscher der Universität Potsdam.

Russischer Geheimdienst und die Wissenschafts-Spionage

Der russische Geheimdienst hatte schon immer einen Fokus auf Wissenschafts-Spionage, wie aus den Archiven der DDR und der Sowjetunion hervorgeht. Geheimdienste-Experte Nehring erklärt, dass die Spionage der Stasi in Westdeutschland zu 60 Prozent die Bereiche Wissenschaft und Technik beinhaltete. „Auf diesen Feldern gibt es viele Überschneidungen, die alle Geheimdienste interessiert, wie Rüstung und Infrastruktur“.

Noch recht unklar ist, wie der russische Wissenschaftler aufgeflogen ist. Eine mögliche Erklärung sieht Nehring darin, dass seine Kontaktpersonen überwacht wurden und er so ins Visier geraten ist. Die Kontaktpersonen können zum Beispiel Mitarbeiter der russischen Botschaft mit Diplomatenstatus sein. „In Fall des russischen Wissenschaftlers handelt es sich offenbar um eine angeworbene Quelle, die für Geld Informationen weitergegeben hat“, sagt Nehring. Er vermute, dass der Geheimdienstoffizier, der die Informationen entgegengenommen hat, in Deutschland, Österreich oder den Niederlanden als Diplomat akkreditiert sei und daher gar nicht verhaftet werden könne. Anders verhält es sich bei dem russischen Wissenschaftler, der als Privatperson strafrechtlich belangt werden kann.

Wie Russland Spione für Deutschland anwirbt

Laut Verfassungsschutz bauen Mitarbeiter russischer Nachrichtendienste häufig zunächst eine persönliche Beziehung zur Zielperson auf. In manchen Fällen nutze der Geheimdienst auch angebliche Gesetzesverstöße in Russland dazu, die Zielpersonen unter Druck zu setzen. Nehring ergänzt, dass manchmal auch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer russischen Universität rekrutiert werde oder angeworben wird, nachdem er sich auf eine Stelle im Ausland beworben hat.

„Die nationale oder kulturelle Herkunft der Menschen hat es Geheimdiensten schon immer leicht gemacht, die Personen anzusprechen, in ein Gespräch zu entwickeln und herauszubekommen, ob er bereit ist, für den Geheimdienst zu spionieren“, sagt Nehring dem RND.

Dass die Spionage unterbunden wurde, sei erst einmal nicht verwunderlich, so die Einschätzung des Geheimdienst-Forschers. „Aber dass dies so öffentlich wurde, ist ungewöhnlich“, meint Nehring. Denn selbst die Opfer hätten in der Regel kein Interesse daran, dass Spionagetätigkeiten öffentlich werden. Immerhin müssen sie dann gegenüber Partnern und Kunden zugeben, dass sie ihre Daten nicht schützen konnten. Umso bemerkenswerter ist es daher, dass der Fall des mutmaßlichen Spions an der Universität Augsburg von den Behörden öffentlich gemacht wurde.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Geheimdiensttätigkeiten in Deutschland aufgeflogen. Zu den bekanntesten zählt der Hacker-Angriff auf den Bundestag 2015, hinter dem Russland gesteckt haben soll. Kremlchef Wladimir Putin dementierte dies. Auch der US-Geheimdienst NSA stand wegen seiner Spionage in Deutschland in der Kritik. Er soll unter anderem das Handy von Bundeskanzlerin Merkel abgehört haben.