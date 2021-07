Weltraum-Trip: 82-jährige Ex-Pilotin begleitet Jeff Bezos auf Jungfernflug

Wally Funk (2.v.l.), eine frühe weibliche Raumfahrtpionierin, wurde ausgewählt, Ende des Monats mit Jeff Bezos ins All zu fliegen. In den Sechszigerjahren durchlief sie bereits ein Trainingsprogramm fürs All – wurde aber aufgrund ihres Geschlechts nicht ausgewählt. (Archivbild) © Quelle: AP/NASA/dpa