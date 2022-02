Gibt es einen neunten Planeten?

Anzeige

Anzeige

In der Schule haben viele noch den Merksatz „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten“ gelernt. Dann wurde dem Pluto aufgrund fehlender Größe sein Planetenstatus aberkannt. Nun waren es nur noch acht Planeten in unserem Sonnensystem. Doch einige US-Forscher und -Forscherinnen glauben, dass es noch einen bisher unentdeckten geben muss. Den bislang Planet 9 genannten Himmelskörper hat noch niemand gesehen. Vermutet wird er am äußeren Rand des Sonnensystems.

Dort draußen gibt es einige Gesteinsbrocken, die nah beieinander auf langgezogenen Bahnen um die Sonne kreisen. Die Astronomen Michael Brown und Konstantin Batygin haben 2016 die Umlaufbahnen dieser sechs transneptunischen Objekte un­ter­sucht und kamen zu dem Ergebnis, dass es noch einen großen Planeten dort draußen geben muss, dessen Anziehungskraft ihre Umlaufbahn beeinflusst. Planet 9 soll nach ihren Berechnungen die Sonne nur alle 10 000 bis 20 000 Jahre umkreisen. Die Forscher vermuten ihn noch hinter dem Kuipergürtel, der sich auf schätzungsweise bis zu 50 Milliarden Kilometern am Rande des Sonnensystems erstreckt.

Die Nasa setzt inzwischen bei der Suche nach Planet 9 auf die Hilfe von Laien. Auf der Website des Projekts „Backyard Worlds: Planet 9″ kann jeder dabei helfen, auf Millionen von Infrarotaufnahmen des Sternenhimmels nach einem wandernden Punkt zu suchen.

Sie haben eine „gute Frage“? Schreiben Sie an magazin@rnd.de.