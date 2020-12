Weihnachten 2020: Der Glaube ans Fest

Anzeige

Die Hauskapellen waren voll. Die Tavernen auch. Viel Volk zog durch die Straßen, singend und trinkend. Wer trotz Weihnachten sein Geschäft öffnete, bei dem landete auch schon mal ein Stein in der Scheibe. Und als der Bürgermeister mit seinen Marschalls die Weihnachtsdekoration aus den Straßen entfernen wollte, wurde er von einem Mob regelrecht attackiert.

Und so kann man sagen: Auf das Verbot von Weihnachten haben die Londoner nicht viel gegeben. Sie haben anders gefeiert, derber und lauter als heute. Am Ende aber haben sie sich durchgesetzt. Nach einigen Jahren kippte das englische Parlament das Verbot wieder. Es hatte keinen Sinn. Weihnachten war stärker.

In England wurde Weihnachten 1644 verboten

Diese Episode aus dem 17. Jahrhundert, das sei hier gleich ganz deutlich eingeräumt, hat mit der heutigen Zeit nicht viel gemein. Nein, heute will niemand Weihnachten verbieten. Das ist nicht der Sinn der Regeln, die dieses Weihnachtsfest zum wohl eigenartigsten seit sehr langer Zeit machen werden. Und ja, der Kontext war damals ein ganz anderer.

Als die Puritaner in England 1644 das Verbot von Weihnachten durchsetzten, da zielten sie auf Weihnachten selbst. Das Fest war ihnen, für die nichts zählte außer der Heiligen Schrift, schlicht zuwider. Schließlich stand doch in der Bibel nichts davon, dass man Jesu Geburt feiern sollte. Und wenn Jesus das gewollt hätte: Hätte er dann nicht auch mal das Datum erwähnt, an dem das zu geschehen habe? So dachten die Puritaner – und lehnten Weihnachten ab. Am Ende jedoch scheiterten sie – wie so viele vor und nach ihnen, die dieses Fest vereinnahmen, beschränken oder verbieten wollten.

„Rettet Weihnachten!“, dieser Imperativ stand dieser Tage immer wieder im Raum, angesichts all der Einschränkungen, die gerade gelten und die in den kommenden Tagen gelten werden, für private Treffen und Gottesdienste. Doch tatsächlich ist das ein eher unnötiger Appell. Kümmern muss man sich – so gut es eben möglich ist – um jene, die nun Einsamkeit noch stärker spüren werden als sonst. Um Weihnachten aber muss sich niemand Sorgen machen.

„Trotz aller Feierverbote erwies sich gerade das Feiern von Weihnachten als unverwüstlich“, schreibt der Germanist Karl-Heinz Göttert in seinem Buch „Weihnachten“ (Reclam, 252 Seiten, 25 Euro), der darin auch das kurze englische Weihnachtsverbot schildert. Die „Biographie“ jedoch, wie er seinen Band im Untertitel nennt, handelt von einem Fest, das eine im Grunde sehr erstaunliche, fast unwahrscheinliche Karriere hingelegt hat, die immer dann besonders steil verlief, wenn es mal wieder eine Krise gab.

Der Erfolg war jedenfalls nicht unbedingt absehbar, Weihnachten kam ja überhaupt erst sehr spät in die Welt. Schon die Basis ist historisch dünn; Lukas, dessen Geschichte die Basis für unser Weihnachten heute bietet, mischt Erfundenes und Reales. Er habe sich diese Schilderung der Geburt „ausgedacht, aber nicht aus der Luft gegriffen“, so erklärt es Göttert. Jesus gab es – aber schon die Zählung, für die Maria und Josef nach Bethlehem gehen müssen, gab es so wohl nicht. Ebenso wenig wie ein Geburtsdatum, das die Gelehrten erst später festlegen mussten: Wahlweise indem sie sich am Termin eines antiken Sonnenkultes orientierten – oder indem sie Jesu Sterbetag nahmen, nach allgemeiner Übereinstimmung den 25. März, und neun Monate draufrechneten (nach der Theorie, dass große Herrscher am selben Tag starben, an dem sie zur Welt kamen – wobei bei Jesus schon die jungfräuliche Empfängnis als Zur-Welt-Kommen galt).

Das Hauptfest der Christen ist Ostern

Es dauerte dann dennoch viele Jahrhunderte, bis Weihnachten allmählich zu dem wurde, was wir darunter verstehen. Erst im vierten Jahrhundert beginnt der Brauch, außer Jesu‘ Tod und Auferstehung auch seine Geburt zu feiern. Und auch dann bleibt es zunächst fast das ganze Mittelalter hindurch ein rein kirchliches Fest, „in rein professionellem Milieu – ein ‚Volk‘ war nicht beteiligt, auch nicht als Zuschauer“, wie Göttert schreibt.

Das Hauptfest der Christen ist Ostern, und es ist daher auch diese Feier, die die große Epidemie des Mittelalters, die Pest, weit stärker trifft. Ausgerechnet zu Ostern 1349 erreicht der Schwarze Tod Frankfurt, als erste große Stadt in Deutschland. Die Menschen wollen die Auferstehung feiern – und werden in den nächsten Wochen zu Tausenden dahingerafft.

Die Reaktion in vielen Städten auf die Pest ist dabei durchaus paradox: So werden zum Beispiel Kneipen, Bäder, Hospize und Bordelle oft geschlossen, eine Art mittelalterlicher Teil-Lockdown. Umgekehrt jedoch werden Prozessionen, Massengottesdienste und Heiligenfeste vielerorts sogar gefördert. Es gilt, Gott milde zu stimmen, Seuchen werden im mittelalterlichen Weltbild als Zorn Gottes interpretiert.

Martin Luther beförderte den Aufstieg Weihnachtens

Nur nutzt der Pesterreger diese Versammlungen als günstige Gelegenheit, ausgerechnet diese christlichen Feste werden zu frühen Seuchenbeschleunigern, zu Superspreadingevents. „Innerhalb von 72 Tagen“, notiert der Frankfurter Stadtchronist später, „starben über 2000 Menschen.“

Weihnachten wiederum bleibt von all dem kaum berührt, es tritt ohnehin erst später auf den Plan. Es ist Martin Luther, der den Aufstieg Weihnachtens durchaus befördert. Die Heiligenfeste, die oft genug mitten in der Woche den Arbeitsrhythmus stören, sind ihm zuwider, ebenso wie der Nikolauskult, dem er das Christkind entgegen setzt. Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Weihnachten sind bei ihm die zentralen Feste, auch die wichtigsten Weihnachtssymbole gründen in dieser Zeit: die Krippe als Zeichen der Gegenreformation, der Christbaum als Symbol der Protestanten.

Heute ist Weihnachten vor allem ein Fest der familiären Innerlichkeit

Seinen heutigen Charakter als Fest der familiären Innerlichkeit unter dem Dach des Konsums erhält Weihnachten dann noch mal später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nachdem sich die Aufklärer an dieser für sie so unwahrscheinlichen Geschichte abgearbeitet hatten, ist es zu Beginn des 19. Jahrhunderts der liberale Theologe Friedrich Schleiermacher, der den theologischen Überbau für das Fest im heutigen Sinne liefert.

Es kommt ihm nicht so sehr auf die biblische Grundlage an; es ist die familiäre Feier, die er zum frommen Kern von Weihnachten macht – mit dem Schenken als zentralem Akt, in dem er eine Erinnerung daran sieht, „dass“, so Göttert, „Menschen grundsätzlich abhängig sind und dass diese Abhängigkeit auf einen christlichen Gott verweist“. Da sind Theologie und Brauchtum vereint – und mit dem Bürgertum steigt Weihnachten zum dominierenden Brauch auf.

An Versuchen, Weihnachten in Krisenzeiten zu vereinnahmen, hat es dann nicht gefehlt. So schickten im Ersten Weltkrieg die Heerführer Tannenbäume an die Front, zur Stärkung der Truppenmoral – nur dass die Soldaten an einem schwer umkämpften Abschnitt, in Ypern, diesen Plan unterliefen, indem sie die Bäume über die Schützengräben schwenkten und an Weihnachten den „kleinen Frieden im Großen Krieg“ schlossen, wie der Publizist Michael Jürgs es nannte. Die Nationalsozialisten hätten aus Weihnachten gern ein Julfest in germanischer Tradition gemacht, es also entchristlicht, gaben diesen Plan dann aber auf – und deuteten den Krieg um als Kampf, die Feier auch künftig zu ermöglichen.

In der Praxis aber blieb Weihnachten immer das Fest, mit dem die Privatsphäre gegen den Staat oder ein widriges Äußeres verteidigt werden sollte. Zuletzt schimmerte dies in Friedrich Merz‘ Worten durch, mit denen er sich Mitte November gegen die damals schon absehbaren Kontaktbeschränkungen zum Fest wandte: „Es geht den Staat auch nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere.“

Die Familie als Gegenwelt, in der vollkommener Friede herrscht und alle Wünsche erfüllt sind: Es war schon immer dieser überhohe Anspruch, der vielen auch zur Last wurde. Jetzt ist es ein Virus, das tatsächlich bis in diese Privatwelt hineinreicht und die Regeln neu bestimmt: sich nicht mehr so nah kommen, nicht mehr so viele sein. Was staatliche Ideologen nicht vermochten, das gelingt nun Sars-CoV-2.

Liegt in der heutigen Situation nicht auch eine Chance?

Vielleicht ist das tatsächlich die größte Bedrohung für das Fest in seiner heutigen Form: Dieses Virus wird in diesem Jahr mit um den Baum sitzen – hoffentlich nicht real, aber doch zumindest in Gedanken. Das Fest als kleine heile Idealwelt, das wird in diesem Jahr noch schwieriger als sonst. Aber liegt in all dem nicht auch eine Chance, das Fest wieder als das zu sehen, was es ursprünglich war: die Feier, dass ein Erlöser auf die Welt gekommen ist, ein Retter – den man in diesen Zeiten noch mal deutlich mehr ersehnen würde als ohnehin.

Und bis dahin, bis zur Erlösung, wäre es vielleicht sogar gut, sich an das zu erinnern, was Luther 1527 beim Ausbruch der Pest in Wittenberg riet. Wo sein Nächster ihn braucht, da wolle er „frei zu ihm gehen und helfen“, schrieb er. Wo man ihn aber nicht braucht, da wolle er „das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, damit ich andere nicht anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde“. Luther hat das nicht so genannt. Aber die AHA+L-Regel hielt er offenbar auch im ganz christlichen Sinne für eine gute Idee.