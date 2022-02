Was machen Vögel bei einem Sturm?

Anzeige

Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern, umfallende Bäume und strömender Regen: Das Sturmtief „Ylenia“ ist vorüber und schon bahnt der nächste Orkan sich seinen Weg über weite Teile Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt während dieser Zeit möglichst nicht nach draußen zu gehen und zu Hause zu bleiben. Doch für die meisten Lebewesen ist das Zuhause nun einmal draußen – darunter mehr als drei Millionen Vögel in Deutschland. Wie schützen die sich bei so einem Unwetter?

Von Sing- bis Greifvögeln: Was machen Vögel beim Sturm?

Tiere reagieren unterschiedlich auf Unwetter. Manche größeren Tiere wie Wildschweine fühlen sich bei diesem Wetter sogar wortwörtlich „sauwohl“. Grundsätzlich suchen die meisten Tiere aber ähnlich wie wir geschützte Orte während eines Sturms auf, erklärt der Naturschutzbund (Nabu). Singvögel hören bei Stürmen meist auf zu singen und flüchten sich stattdessen ins dichtere Geäst von Bäumen oder Büschen sowie in Nischen von Gebäuden. Die Höhlenbrüter unter den Singvögeln, dazu zählen etwa Blau- und Kohlmeisen, suchen in in Baumhöhlen oder Nistkästen Schutz.

Eine Möwe sitzt während des Sturmtiefs „Ylenia“ auf einem Kasten am Schiffsanleger bei den Hamburger Landungsbrücken. Möwen haben eher weniger Probleme mit stürmischem Wetter. © Quelle: imago images/Hanno Bode

Auch Wasservögel verstecken sich in Buchten oder Höhlen am Ufer vor dem Wind, heißt es vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV). Durch ihr wasserabweisendes Gefieder sind sie zudem zusätzlich geschützt. Zugvögel können noch stärker auf solche Wetterereignisse reagieren. Bei zu starkem Wind sind die Vögel gezwungen eine Pause einzulegen, es kommt zum sogenannten Zugstau. Zur Freude einiger Vogelfans, denn dann lassen sich in Teilen Deutschlands Vögel bestaunen, die hier gar nicht heimisch sind. Auch ein Umkehrzug ist möglich, erklärt der LBV. Dann fliegen die Tiere wieder zurück in den Süden.

Möwen, Gänse und Watvögel haben hingegen wenig Probleme mit dem stürmischem Wetter. Sie rücken laut dem LBV eng zusammen und warten ab, dass der Orkan vorüberzieht. Greifvögel, darunter Seeadler oder Bussarde, sitzen das Unwetter ebenfalls auf. Allerdings kuscheln sie sich dazu nicht mit ihren Artgenossen zusammen, sondern verharren auf ihren Sitzwarten.

Wie verhalten sich Vögel nach einem Sturm?

Ist das Unwetter endlich vorübergezogen, beginnen für die Gefiederten die Aufräumarbeiten. Ist ihr Nest zerstört, müssen sie sich ein neues bauen. Ist die Brut während des Sturms aus dem Nest gefallen, legen sie eine Ersatzbrut an, wie der Nabu erklärt. Damit gleichen die Vögel ihren Verlust wieder aus.

Einige Vogelarten können sogar von den Folgen eines Unwetters profitieren. Eisvogel, Bienenfresser oder Uferschwalben, finden dann in den Wurzeltellern umgestürzter Bäume oder in einem Hangrutsch geeignete Brutplätze.

Verletzten Vogel gefunden - was tun?

Wer einen verletzten Vogel findet, sollte diesen in einen mit Küchenpapier oder einem Handtuch gepolsterten Karton setzen, empfiehlt der NRW-Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund). Den Karton inklusive Vogel an einen ruhigen Ort stellen, damit das Tier sich stabilisieren kann. Blutet der Vogel jedoch, sollte er direkt zu zu einem Tierarzt oder einer Tierärztin gebracht werden. Eine Wildvogelstation in der Nähe wäre auch eine passend Anlaufstelle.

Ist das Tier nach wenigen Stunden wieder fit und agil, kann es am Fundort wieder freigelassen werden. Wichtig ist jedoch: Das Tier sollte vom Finder oder der Finderin nicht gefüttert werden und auch kein Trinken erhalten. Den Karton am besten bei Zimmertemperatur platzieren und keine Wärmelampen verwenden. Außerdem sollte der Vogel möglichst wenig angefasst werden. Denn Berührungen lösen beim Tier wohlmöglich nur mehr unnötigen Stress aus.