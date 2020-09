Warntag am 10. September: Warum werden in vielen Orten keine Sirenen zu hören sein

Anzeige

Anzeige

Hannover. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung Deutschlands findet am 10. September 2020 ein bundesweiter Warntag statt. Um 11 Uhr sollen unter anderem alle noch vorhandenen Sirenen im Bundesgebiet, digitale Werbeanzeigen und die Warn-App NINA ausgelöst und erprobt werden. Die Ankündigung, dass der Warntag “deutschlandweit" stattfindet, ist faktisch richtig. Doch viele Orte in der Bundesrepublik verfügen nicht mehr über ausreichend Sirenentechnik - und werden darum nicht am Warntag teilnehmen.

Einer der Orte, der am bundesweiten Warntag nicht teilnehmen kann, ist der niedersächsische Landkreis Celle. Wie die Lokalzeitung “Celle Heute” berichtet, wäre das Umrüsten der vorhandenen Sirenen der Kommune schlichtweg zu teuer. “Eine Umstellung außerhalb des derzeit nicht anstehenden Wartungszyklus wäre mit deutlich höheren Kosten verbunden, sodass hiervon abgesehen wurde, zumal die Nachrüstung aller Sirenen durch die ausführende Firma bei weitem über den 10.09.2020 hinausgehen würde”, heißt es im Artikel.

So bleibt es in Celle still am 10. September - die Sirenenalarmierung der Feuerwehr funktioniert mit den vorhandenen Sirenen, der Warnton für den Katastrophenschutz jedoch nicht. Die Warnung der Bevölkerung erfolgt in Celle durch Lautsprecherdurchsagen, über Funk- und Fernsehen sowie über Warn-Apps.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kommunen konnten Sirenen abkaufen

Celle ist keinesfalls allein, nur noch wenige deutsche Städte verfügen über ausreichend Sirenentechnik. Bis 1993 gab es in der Bundesrepublik die “Warnämter”. Nach Ende des Kalten Krieges hielt man die vielen Warnämter, häufig mit eigenem Bunker versehen, für verzichtbar. So wurde 1993 das Sirenennetz in Deutschland aus Kostengründen und durch den Wegfall der Warnämter des Zivilschutz-Warndienstes stark verkleinert. Man wollte die Bevölkerung lieber per Rundfunk statt per Sirene warnen. Bis dato verfügte Deutschland über ein gut ausgebautes Netz, das über 80.000 Sirenen zählte.

ZUM THEMA In wenigen Tagen: Erster bundesweiter Warntag seit 30 Jahren

Anzeige

Das vorhandene Sirenennetzwerk wurde den Kommunen zur Übernahme angeboten - wodurch sich ein sehr individuelles und diverses Bild in Deutschland abzeichnet. In vielen Fällen wurde der Unterhalt der Systeme als zu teuer empfunden und die Geräte wurden außer Betrieb genommen. Heute verfügen nur noch wenige deutsche Großstädte über ein intaktes Sirenennetz, das sich aus Hochleistungssirenen zusammensetzt. Dazu gehören unter anderem Bonn, Düsseldorf, Köln oder Mainz. Hamburg indes verfügt über ein Sirenennetz, das vor Sturmfluten warnt.

In Deutschland gibt es somit kein flächendeckendes System zur Alarmierung der Bevölkerung mit “Weckfunktion” mehr. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sucht nach einem neuen Medium dafür.

Anzeige

ZUM THEMA Warntag 2020: So schützen Sie Ihre Haustiere vor Sirenenlärm

15.000 Sirenen können Warnton noch senden

Seit 1975 wird in Deutschland als Signal “Warnung der Bevölkerung” ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton verwendet. Früher wurde der Ton als “Fliegeralarm” oder “Luftschutzalarm” bezeichnet. Das Signal bedeutet im Allgemeinen “Rundfunkgerät einschalten und auf Durchsagen achten”. Als zweites Sirenensignal wird am 10. September ein einminütiger Dauerton zur Entwarnung zu hören sein, der nach Ende der Gefährdungslage gesendet wird. Am Warntag soll dieser 20 Minuten später erfolgen. Diese Töne können bundesweit noch gut 15.000 Sirenen senden. Bundeseinheitliche Sirenensignale gibt es seit dem Rückbau des Sirenennetzes nicht mehr. Die Festlegung von Signalen liegt bei den Katastrophenschutzbehörden der Bundesländer.

Ob und in welchen Orten Deutschlands Sirenen am Donnerstag aufheulen werden, wird sich zeigen. Einige Feuerwehren in Deutschland kündigten bereits an, die Sirene per Hand pünktlich um 11 Uhr starten zu wollen.

Doch auch anderweitig wird gewarnt: über das Radio, Fernsehen, Warn-Apps in den sozialen Medien, über digitale Werbetafeln und über Lautsprecherwagen. Der einheitlich bundesweite Warntag soll jeweils am zweiten Donnerstag im September eines jeden Jahres stattfinden. Die Bevölkerung soll dadurch für mögliche Gefahrenlagen sensibilisiert und vorbereitet werden.