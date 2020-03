Virologe Drosten warnt vor Folgen der Notbetreuung von Kindern

Anzeige

Kinder von Eltern mit für die Corona-Bekämpfung kritischen Berufsgruppen sollten nicht in einer Notbetreuung neu gruppiert werden, schreibt der Virusexperte auf dem Kurznachrichtenportal Twitter. Denn durch eine Veränderung der Gruppen entstünden “neue primäre und sekundäre Kontaktnetzwerke (Eltern). Die Infektion wird dadurch befeuert.” Zudem könnten junge Kinder “neue Gruppen und Betreuer psychisch schwer verkraften”. Dadurch stiege dann automatisch auch die Belastung der Eltern. Gerade Eltern in kritischen Berufsgruppen würden dadurch in der Folge an der Arbeit gehindert und fielen aus.

#Schulschließung und #Kitaschließung: Kinder von kritischen Berufsgruppen in „#Notbetreuung“ nicht neu gruppieren. Hierdurch entstehen neue primäre und sekundäre Kontaktnetzwerke (Eltern). Die Infektion wird dadurch befeuert. — Christian Drosten (@c_drosten) March 14, 2020

Stattdessen: bestehende Gruppen ausdünnen. Gruppen und Betreuer / Lehrer lassen, wie sie sind, nur deutlich weniger Kinder pro Gruppe oder Schulklasse betreuen. Dies ist die Österreichische Lösung, die ich sehr sinnvoll finde. @threadreaderapp unroll — Christian Drosten (@c_drosten) March 14, 2020

Drosten weiter: “Eltern junger Kinder sind die Leistungsträger in vielen Berufen. Notbetreuung ist deswegen kontraproduktiv.” Stattdessen fordert er, bestehende Gruppen auszudünnen. Deren Gruppen und Betreuer beziehungsweise Lehrer solle man lassen, wie sie sind Allerdings sollten deutlich weniger Kinder pro Gruppe oder Schulklasse betreut werden. “Dies ist die Österreichische Lösung, die ich sehr sinnvoll finde.”

