Umwelt-Studie: Deutsche Eisproduzenten setzen laut WWF nicht auf Nachhaltigkeit

WWF schlägt Alarm: Verstärkter Gold-Ankauf gefährdet den Amazonas

Anleger investieren in Zeiten der Corona-Pandemie vermehrt in Gold. Das hat Umweltschützern zufolge Konsequenzen für die Amazonas-Region, führt zur Zerstörung des Regenwaldes und hat Auswirkungen auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung. Die Organisation WWF rät vom Gold-Ankauf ab und ruft Unternehmen dazu auf, Transparenz in ihre Lieferkette zu bringen.