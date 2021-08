Stress im Arbeitsalltag reduzieren: Diese fünf Tipps helfen dabei

Prioritäten setzen: Ziel ist es, zu erkennen, was wirklich wichtig ist und was vielleicht noch länger liegenbleiben kann. So lässt sich die Arbeitskraft gezielter einsetzen. Um das zu erreichen, sollten Beschäftigte eine To-do-Liste pflegen, auf der sie festhalten, was dringend, was wichtig und was wünschenswert ist. Die Reihenfolge auf der To-do-Liste sollte dann auch eingehalten werden.