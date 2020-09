Sternschnuppen im Oktober 2020: Wann die Draconiden am besten zu sehen sind

Anzeige

Ab dem 6. Oktober 2020 werden die Draconiden am Himmel zu sehen sein. Der jährliche Meteorstrom erscheint dann, wenn die Erde den Orbit des Kometen 21P/Giacobini-Zinner kreuzt. Dieser braucht für die Umrundung der Sonne 6,5 Jahre, wodurch er als kurzperiodischer Komet gilt. Entlang seiner ganzen Umlaufbahn verteilt er Materie, deren einzelne Brocken zum Zeitpunkt der Kreuzung in der Erdatmosphäre verglühen.

Zwar gelten die Draconiden als eher schwacher Meteorsturm, in vergangenen Jahren konnten Sternengucker sich teils aber auch über hunderte Sternschnuppen am Himmel freuen - so zum Beispiel 2011, als laut MDR rund 300 pro Stunde gezählt worden sind. Wann die Oktober-Sternschnuppen 2019 ihr Maximum erreichen und wie Sie diese am besten sehen können, verraten wir Ihnen hier.

Sternschnuppen im Oktober 2020: Wie lange dauert die Zeit der Draconiden?

Die Draconiden sind jedes Jahr zwischen dem 6. und dem 10. Oktober 2020 am Himmel über Deutschland zu sehen.

Wann erreichen die Draconiden ihr Maximum im Oktober 2020?

Besonders gut stehen die Chancen auf das Entdecken einer oder vieler Sternschnuppen in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2020, wenn die Draconiden ihren Höhepunkt erreichen.

Wo kann man die Draconiden im Oktober 2020 am besten sehen?

Die Draconiden 2020 sind auf der gesamten Nordhalbkugel der Erde sichtbar und können dementsprechend auch in deutschsprachigen Ländern sowie dem Rest Europas betrachtet werden. Schwer zu sehen sind sie hingegen auf der Südhalbkugel, Ausnahmen stellen lediglich Gegenden knapp südlich des Äquators dar.

Wann und wie kann man die Draconiden am besten sehen?

Die Draconiden sind im Gegensatz zu anderen Meteorschauern schon kurz nach Sonnenuntergang gut sichtbar, ab 19 Uhr könnten demnach bereits erste Sternschnuppen zu erkennen sein, insbesondere am 8. und 9 Oktober. Grund dafür ist ihr Radiant, der sich zu diesem Zeitpunkt hoch am Himmel befindet. Der Radiant bezeichnet den Punkt am Himmel, aus dessen Richtung die Sternschnuppen zu kommen scheinen. Im Falle der Draconiden handelt es sich dabei um das Sternbild Drache, woraus sich auch der Name des Meteorschauers ergibt. Die meisten Sternschnuppen stammen aus Richtung der beiden hellsten Sterne der Konstellation, sie werden als Etamin und Alwaid bezeichnet und stellen den Kopf des Drachen dar.

Die Draconiden eignen sich hervorragend als Anlass für einen Nachtausflug. Denn in urbanen Gebieten ist die Chance wesentlich geringer, eine Sternschnuppe zu Gesicht zu bekommen. Um den Lichtern der Stadt und der deshalb eingeschränkten Sicht zu entgehen, sollte man aufs Land fahren. Bei freiem Blick auf den Horizont steigt die Wahrscheinlichkeit, etwas von den Draconiden zu sehen.

Nicht vergessen: Unbedingt den Wetterbericht checken. Der beste Standort zum Sternschnuppengucken nützt nichts, wenn der Himmel wolkenverhangen ist.