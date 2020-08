Sternenstaub: Forscher finden interstellares Material in Tiefsee vor der Küste von Australien

Anzeige

Ein Team von deutschen, österreichischen und australischen Wissenschaftlern hat interstellares Material auf der Erde gefunden. Das könnte darauf hindeuten, dass unser Planet sich seit Tausenden Jahren durch eine interstellare Wolke bewegt. Die Forscher des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR), der TU Berlin und der Universität Wien erläutern die Ergebnisse ihrer Studie in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Zunächst hatten die Dresdner Neusten Nachrichten darüber berichtet.

Eisen-60: Ein Element aus dem All

Unser Sonnensystem befindet sich seit Tausenden Jahren in einer Staubwolke. Die Forscher haben nun versucht herauszufinden, ob es sich dabei um eine interstellare Wolke handelt. Anhand der Analyse von Tiefsee-Sedimentsproben wurde bestätigt, dass Material aus interstellaren Wolken auf die Erde gelangen kann. Die Proben stammen aus der Tiefsee etwa 1000 Kilometer von der Südwestspitze Australiens entfernt. Das interstellare Material lässt sich dabei relativ leicht nachweisen, denn die Proben enthalten ein Element, das es auf der Erde nicht gibt: Eisen-60.

Eisen-60 entsteht, wenn große Sterne bei Supernova-Explosionen sterben. Das Element ist radioaktiv und hat eine Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Eisen-60, das auf der Erde gefunden wird, zeigt also, dass unser Planet in Kontakt mit Supernova-Explosionen gekommen sein muss - und zwar lange nach der Entstehung der Erde. Denn die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt.

“Interstellare Wolken könnten Überreste früherer Supernova-Explosionen sein”, erklärt Prof. Anton Wallner, der die Forschungsarbeiten an der Australian National University (ANU) in Canberra geleitet hat und nun am HZDR und der TU Dresden forscht. Das Forscherteam geht davon aus, dass eine Supernova, die unserer Erde nahe war, für die Ablagerungen am Meeresboden gesorgt hat.

Eisen-60 kann auch von älteren Supernovae stammen

Schon bei früheren Untersuchungen waren Wissenschaftler aufgrund von gefundenen Eisen-60-Ablagerungen zu dem Schluss gekommen, dass unser Planet sich bereits öfter durch interstellare Wolken bewegt hat. Im Labor konnten die Forscher außerdem nachweisen, dass die neuesten gefunden Proben nur sehr wenig Eisen-60 enthalten.

Würde das gefundene Eisen-60 aus der direkten Staubwelle einer Supernova stammen, wäre der Eintrag zehn bis 20 Mal so hoch. Wallner erklärt, dass es möglich sei “dass das in Staubpartikeln eingeschlossene Eisen-60 im interstellaren Medium mehrmals reflektiert worden sei, also gewissermaßen herumgeschubst wurde”. Das würde heißen, dass die Elementteilchen wesentlich länger im All unterwegs gewesen sind, als vermutet. Das nachgewiesene Eisen-60 könnte also ebenfalls von älteren Supernovae stammen, deren Explosionswolken heute nicht mehr auffindbar sind. “Dann messen wir eine Art Echo dieser kosmischen Eruptionen.”