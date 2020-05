SpaceX-Start abgesagt: 17 Minuten vor dem Takeoff

Anzeige

Anzeige

Der historische Start der SpaceX-Mission ist abgesagt. Zu schlechtes Wetter in Cape Canaveral (Florida) verhinderte einen gefahrlosen Lift-Off der “Falcon 9”-Rakete von Elon Musk . Rund eine Viertelstunde vor dem geplanten Start wurde der Test am Mittwoch vorerst abgesagt, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Über dem Weltraumbahnhof waren dunkle Wolken zu sehen und es regnete. Der Wettervorhersage zufolge hatte die Chance auf einen Start zuvor bei 60 Prozent gelegen, wie die Nasa mitgeteilt hatte. Ein nächster Startversuch könnte am Samstag stattfinden.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Die Nasa hat erstmals eine Privatfirma damit beauftragt, Astronauten ins All zu fliegen und dabei gleichzeitig eine lange Durststrecke zu beenden. Denn seit der Einstellung des Space-Shuttle-Programms 2011 waren keine Astronauten mehr von amerikanischem Boden aus ins All gebracht worden. In den vergangenen Jahren hatte die Nasa viel Geld für Plätze in russischen Sojus-Kapseln zahlen müssen, die von Kasachstan aus starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die beiden erfahrenen Raumfahrer Doug Hurley (53) und Bob Behnken (49) saßen bereits im Cockpit, als der Start abgebrochen wurde. „Bob und Doug sind die Ruhe selbst“, hatte Nasa-Chef Jim Bridenstine zuvor über die beiden gesagt. „Sie freuen sich total darauf zu fliegen.“ Er selbst sei ein wenig nervös und emotional, räumte der Nasa-Chef ein.

SpaceX-Absage vor den Augen von Donald Trump

Das Unternehmen von Musk hatte in den vergangenen Jahren für die Nasa schon zahlreiche Versorgungsflüge zur ISS unternommen, aber noch nie einen bemannten Flug. Genutzt wurde für den Start die gleiche Plattform in Cape Canaveral, von der einst auch Astronauten zum Mond geflogen waren und von der 2011 auch das letzte Space Shuttle gestartet war - mit Hurley als Pilot.

Die Nasa hatte darauf gedrängt, trotz der Coronavirus-Pandemie an dem Starttermin am Mittwoch festzuhalten. Sie rief aber Schaulustige auf, zu Hause zu bleiben. Stunden vor dem Start hatten sich allerdings an der Straße bei Cape Canaveral bereits zahlreiche Autos und Wohnmobile für die besten Plätze in Position gebracht. Unter anderem kamen auch Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence ins Kennedy Space Center, um den Start zu beobachten - vergeblich.