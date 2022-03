Sprechen Tiere Dialekte?

Anzeige

Dialekte geben uns ein Gefühl von Zugehörigkeit, grenzen aber auch ab. Im Tier­reich ist das nicht anders. Viele Tiere sprechen einen Dialekt. Orcas kommunizieren mit ihren Artgenossen durch Pfeif- und Grunz­laute. Ein Schwertwal aus einer Gruppe vor Neuseeland nutzt dabei andere Tonabfolgen als seine Verwandten in der Arktis. Ähnliche Beobachtungen gibt es bei Affen. Japanische Forscher und Forscherinnen haben zwei 700 Kilometer voneinander lebende Makaken­populationen untersucht. Die Geräusche der Affen unterschieden sich deutlich. Aus gutem Grund: Eine Gruppe lebt auf einem Berg, die andere im Wald. Letztere muss mit höheren Frequenzen rufen, um Gehör zu finden.

Dialekte vereinfachen die Partner­findung

Auch Gambel­meisen in Nord­amerika singen unterschiedlich – je nach Höhe des Berges, auf dem sie leben. Mit den unterschiedlichen Dialekten finden die Männchen besser ein Weibchen, das zu ihnen passt. Gerade in den höheren, kalten Lagen braucht es Partner und Partnerinnen, die mit den harten Umwelt­bedingungen klar­kommen. Unterschiede in der Sprache sichern in manchen Fällen also auch das Überleben.

Ein weiteres Beispiel: Nackt­mulle leben in Gruppen von bis zu 300 Tieren zusammen mit klaren Aufgaben für jedes Tier. Diese komplexe Sozial­­struktur aufrecht­zuerhalten, ist nicht leicht. Deshalb kommunizieren auch diese Nager wahrscheinlich mit Dialekten und erkennen so, wer zu ihrer Kolonie gehört und wer nicht.

