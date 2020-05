SpaceX Start im Livestream: Verfolgen Sie hier den Start der "Falcon 9"

Anzeige

Anzeige

Nach knapp neunjähriger Pause sollen am heutigen Mittwochabend erstmals wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS abheben. Um 22.32 Uhr (MESZ) starten laut Plan die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley mit einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in einer „Crew Dragon“-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation. Einen Tag später sollen sie an der ISS andocken und rund einen Monat bleiben.

Livestream: Start des SpaceX-Shuttles aus Florida

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Verfolgen Sie den Start der Rakete am Mittwochabend ab 17.50 Uhr in unserem Livestream:

Zuletzt waren im Sommer 2011 Astronauten mit der Raumfähre „Atlantis“ zur ISS geflogen. Danach mottete die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre Space-Shuttle-Flotte aus Kostengründen ein und war für Flüge zur ISS seither auf Russland angewiesen.