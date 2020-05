SpaceX-Rakete erfolgreich an der ISS angedockt

Anzeige

Anzeige

Der Tod von George Floyd führt den USA weiterhin die eigene Zerrissenheit vor Augen. US-Präsident Donald Trump heizt dabei die Stimmung unaufhaltsam an. Doch nun gibt es wieder einen Grund zur Freude, einen Moment der Ablenkung: Die bemannte Raumkapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX hat am Sonntag an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Das Manöver sei erfolgreich verlaufen, teilte die Nasa mit. Nach rund 20 Stunden Flug mit der „Crew Dragon“-Raumkapsel sind zwei US-Astronauten an der Raumstation ISS angekommen.

Kapsel erreicht ISS nach 20 Stunden

Am Samstag hatte die Raumkapsel mit einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abgehoben. „Geschichte ist geschrieben worden“, kommentierte die Nasa per Kurznachrichtendienst Twitter. Nasa-Chef Jim Bridenstine sprach von einem „wundervollen Tag“. US-Präsident Donald Trump feierte den Start als „heldenhafte Tat“. Die kommerzielle Raumfahrt sei die Zukunft. „Ein neues Zeitalter amerikanischen Ehrgeizes hat jetzt begonnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

SpaceX-Gründer Elon Musk zeigte sich tief bewegt. „Ich bin wirklich emotional sehr überwältigt, es ist schwer für mich zu sprechen“, sagte Musk bei einer Pressekonferenz nach dem Start. 18 Jahre lang habe er auf dieses Ziel hingearbeitet. „Ich glaube, es ist etwas, worüber die Menschheit sich freuen kann, und worauf sie stolz sein kann.“ Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hieß seine beiden Raumfahrer-Kollegen via Twitter „willkommen zurück im Weltraum“ und gratulierte SpaceX für die „solide Leistung“.

Glückwünsche von Astronauten und Raumfahrtbehörden

Die Raumfahrtnation Russland beglückwünschte die USA zum erfolgreichen Start. „Im Kosmos ist schon alles passiert, und es ist unabdingbar, mindestens zwei Transportsysteme zu haben“, teilte der Sprecher der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Wladimir Ustimenko, am Sonntag in Moskau mit. „Jetzt werden nicht nur Russen zur ISS fliegen, sondern auch Amerikaner. Das ist wunderbar!“

Anzeige

Behnken und Hurley sollen rund einen Monat an Bord der ISS bleiben – gemeinsam mit ihren bereits dort stationierten Kollegen, dem US-Raumfahrer Christopher Cassidy und den beiden russischen Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner, die im Oktober zurück zur Erde kehren sollen.

Der „Crew Dragon“ war am Samstag mit einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet. Es war das erste Mal seit neun Jahren, dass Astronauten von den USA aus zur ISS starteten – und der erste bemannte Start der Nasa in Zusammenarbeit mit einem privaten Raumfahrtunternehmen.