Space X: Vier Astronauten mit „Crew Dragon“ auf dem Weg zur ISS

Cape Canaveral. Drei Männer und eine Frau sind mit der „Crew Dragon“ des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die vier Astronauten seien am Freitagmorgen (Ortszeit) mit Hilfe einer Falcon-9-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet, teilten Space X und die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Wegen ungünstiger Wettervorhersagen war der ursprünglich für Donnerstag geplante Start auf Freitag verschoben worden. Am Samstag werden die vier Astronauten an der ISS erwartet.

Die „Crew-2“ setzt sich aus den beiden US-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie ihrem japanischen Kollegen Akihiko Hoshide und dem Franzosen Thomas Pesquet zusammen. Pesquet ist der erste Astronaut der europäischen Weltraumorganisation Esa, der an Bord eines „Crew Dragon“ zur ISS fliegt.

Auf dem Weg zur ISS: Die Mitglieder des SpaceX-Raumschiffs "Crew Dragon", Thomas Pesquet, Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Megan McArthur, NASA-Astronautin, Shane Kimbrough, NASA-Astronaut, und Akihiko Hoshide, Astronaut der Japan Aerospace Exploration Agency (JAA, von links). © Quelle: Uncredited/SpaceX/AP/dpa

Rückkehr der ersten Crew steht kurz bevor

Es handelt sich um die zweite Crew, die von Space X zur ISS befördert wird. Die erste – die US-Astronauten Michael Hopkins, Victor Glover und Shannon Walker sowie ihr japanischer Kollege Soichi Noguchi – hatte im November an der ISS angedockt. Sie sollen Ende April zur Erde zurückkehren.

„Crew-1“ war die erste, die regulär mit dem „Crew Dragon“ zur ISS flog, nachdem ein bemannter Test im vergangenen Frühjahr erfolgreich verlaufen war. Der Test war nach fast neunjähriger Pause das erste Mal, dass Astronauten wieder von amerikanischem Boden aus in den Orbit starteten – und überhaupt das erste Mal, dass sie von einem privaten Raumfahrtunternehmen befördert wurden. Space X hatte zuvor nur Fracht zur ISS transportiert.