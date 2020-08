Savannah-Katzen: In Deutschland steigt die Nachfrage nach Wildkatzen

Video zeigt tierische Müllabfuhr: Bär zieht Tonne über Einfahrt

Dass Schwarzbären in menschliche Siedlungen kommen und den Müll durchwühlen, ist nichts Unbekanntes. Dieser Bär in Florida hingegen zog die Mülltonne erst noch von der Straße in die Einfahrt – auf den Hinterbeinen stehend. Ein Video davon sorgt für Gelächter in den sozialen Medien.