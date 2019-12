Rekord-Pläne: Russland will jetzt in nur zwei Stunden zur ISS fliegen

Anzeige

Moskau. Früher brauchte der Flug zur ISS, die in 400 Kilometern die Erde umkreist, zwei Tage. Seit 2013 nutzt Roskosmos auch für bemannte Flüge zur Raumstation eine kurze Variante, die zumeist aber noch immer etwa sechs Stunden dauert. Die Bestzeit liegt bei dreieinhalb Stunden. Jetzt wollen die Russen mit neuer Technik einen neuen Rekord aufstellen und es in zwei Stunden schaffen.

Nun klingen 400 Kilometer erst einmal nicht weit, schon gar nicht mit einer Rakete. Um aber mit einer unbemannten oder bemannten Raumkapsel an der ISS anzudocken, ist genaue Planung notwendig. Denn die ISS umkreist die Erde mit 28.800 Kilometern pro Stunde und braucht dafür nur 90 Minuten. Sowohl die Flughöhe der ISS als auch die Uhrzeit des Starts müssen also exakt aufeinander abgestimmt sein.

Aufholjagd zur ISS

Dabei braucht die Rakete lediglich neun Minuten, um das Raumschiff außerhalb der Atmosphäre in die Umlaufbahn zu befördern. Dann trennt sich die Kapsel an der Spitze von der Rakete, und schlagartig setzt die Schwerelosigkeit ein. Nun beginnt die Kapsel eine Aufholjagd: Beim Umrunden der Erde zündet sie immer wieder ihre Triebwerke, um am Ende die Höhe der ISS Schritt für Schritt zu erreichen. Auch damit Raumkapsel und Raumstation nicht aufeinander krachen, sondern die Kapsel leicht andocken kann, muss das Tempo immer wieder angepasst werden.

2019 hatte die russische Raumfahrtagentur bereits eine neue Bestzeit aufgestellt: In nur etwa dreieinhalb Stunden schickte sie nach zwei Erdumrundungen einen Raumfrachter mit Nahrungsmitteln und Treibstoff zur ISS. Irgendwann solle dieses Schnellverfahren auch für bemannte Flüge eingesetzt werden, sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin. "Das ist unsere Aufgabe für die Zukunft."

Voraussetzung ist eine günstige Position

Doch nicht immer wird es so flugs gehen. Als der deutsche Astronaut Alexander Gerst erstmals 2014 zur ISS flog, benötigte seine Kapsel vier Erdumrundungen. Mit dem Verfahren, „Quick-4-Orbit“ genannt, hatte er in nur sechs Stunden die Raumstation erreicht. Vier Jahre später, bei seiner zweiten ISS-Mission im vergangenen Jahr, war die Crew dagegen 34 Erdumrundungen unterwegs. Weil der Start der Raumfahrer verschoben worden war, hatte die ISS keine günstige Position für den Schnellflug.

