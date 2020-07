Regen statt Sonne: “Schaukelsommer” verärgert viele Zuhause-Urlauber - und bleibt uns vorerst erhalten

Anzeige

Anzeige

Der Blick in den Himmel dürfte in den vergangenen Tagen bei vielen Menschen nicht gerade Jubelstürme ausgelöst haben: Regen und Wolken anstatt Sonne satt. Insbesondere viele Zuhause-Urlauber, die durch die Folgen der Corona-Krise ihre im Ausland geplanten Ferien nicht antreten können, schieben Frust. Teilweise lagen die Temperaturen in den letzten Tagen nachts sogar nahe an der Grenze zum einstelligen Bereich. Viele fragen sich: ‘Ist das überhaupt noch ein richtiger Sommer?'

“Auf jeden Fall”, sagt Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst im Gespräch mit dem RND. “Es handelt sich bei diesem Sommer um einen ganz typischen mitteleuropäischen Sommer. Was wir in den letzten beiden Jahren hatten, waren die großen Ausnahmen. Wir erleben jetzt eher das normale Sommerwetter”, so der Experte. Die letzten beiden Sommer waren von monatelanger Dürre und hohen Temperaturen geprägt. Am 25. Juli vergangenen Jahres wurde im niedersächsischen Lingen mit 42,6 Grad sogar ein neuer Hitze-Rekord in Deutschland aufgestellt.

Verschiebung der Westwindzone sorgt für hohe Temperaturen

Derartige Temperaturen sind im Moment undenkbar. Doch wie kommt es zu diesem Wetterumschwung? “Die eigentliche Westwindzone war in den vergangenen Jahren nach Norden verschoben, daher hatten wir permanent Hochdruckgebiete in Deutschland. Diese Wetterlage hatte eine hohe Erhaltungsneigung, deshalb war es sehr trocken in den Sommern 2018 und 2019. Das hat sich in diesem Jahr von Anfang März bis weit in den April hinein ausgeweitet. Dazu hatten wir viel zu wenig Niederschlag”, erklärt der Experte. Dies habe sich nun aber “grundlegend geändert”. Durch die Stabilisierung der Westwindzone können wieder vermehrt Tiefdruckgebiete vom Atlantik über Mitteleuropa ziehen. “Nun haben wir die typische Wetterlage”, so Friedrich.

Anzeige

Sonne und Regen im regelmäßigen Wechsel - ein “Schaukelsommer”

Das aktuelle Wetter in der eigentlich wärmsten Zeit des Jahres bezeichnet der Fachmann als Schaukelsommer. “In einem Schaukelsommer wechseln sich sonnige Phasen mit Temperaturen bis über 30 Grad regelmäßig mit Tagen ab, an denen kälteres und unbeständigeres Wetter herrscht. Meistens werden die kalten Phasen durch Kaltwetterfronten, die vom Atlantik kommen, eingeleitet”, erklärt Friedrich.

Anzeige

Für die Natur sei dieses Wechselspiel zwischen warmen und kalten Phasen aber “ein Segen”. Auch die Gefahr von Waldbränden, die in den vergangenen zwei Jahren im Hochsommer vor allem in Ostdeutschland für große Schäden sorgten, geht somit zurück. Doch wie lange geht es mit dem Schaukelsommer noch weiter? “Langfristige Prognosen können wir nicht stellen. Doch zunächst scheint es so, als wenn das unbeständige Wetter erstmal bleibt.”

Genaue Vorhersagen? “Die Atmosphäre ist ein chaotisches System”

Anzeige

Es sei generell schwierig, verlässliche Vorhersagen für mehr als zehn Tage zu machen. “Die Atmosphäre ist einfach ein chaotisches System”, sagt Friedrich. Dennoch wird in sogenannten Jahreszeitentrends versucht, längere Phasen miteinander zu vergleichen. Dies geschieht anhand von Modellen, die auch die Einflüsse der Ozeane einbeziehen. “Das haben wir auch für den Sommer 2020 gemacht. Da kam heraus, dass der Sommer etwas wärmer ausfallen soll, als in den vergangenen Jahren. Diese Prognose ist bisher ganz gut eingetroffen”, so der Fachmann. Nun müsse man jedoch abwarten, wie die zweite Juli-Hälfte verläuft.