Reformationstag: Ein Feiertag in meinem Bundesland?

Hannover. Der Reformationstag ist ein Feiertag der evangelischen Kirche und für Protestanten auf der ganzen Welt von Bedeutung. Auch in Deutschland wird der Reformationstag gefeiert und mit zahlreichen Gottesdiensten bedacht. Als gesetzlicher Feiertag ist er außerdem in derzeit neun Bundesländern ein freier Tag. Wir verraten Ihnen, wann, wo und warum Sie am Reformationstag 2020 frei haben.

Wann ist der Reformationstag 2020 in Deutschland?

Der Reformationstag findet am 31. Oktober 2020, einem Samstag, statt.

Das Datum orientiert sich an dem Tag, an dem Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg genagelt haben soll. Dieser Tag war angeblich der Tag vor Allerheiligen (1.11.), also der 31. Oktober 1517.

Reformationstag in den Bundesländern: Wo ist der Reformationstag ein Feiertag?

Aktuell wird der Reformationstag von neun Bundesländern als Feiertag anerkannt. Darunter fallen:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

In diesen Bundesländern haben alle am Reformationstag frei.

Warum gibt es den Reformationstag und was ist die Reformation?

Die Reformation wurde von Martin Luther, einem deutschen Theologen und Kirchenpolitiker angestoßen, der die katholische Kirche vor knapp 500 Jahren erneuern wollte. Er kritisierte, dass der Papst und die katholische Kirche ihren Gläubigern Vorschriften machten, die in dieser Form gar nicht in der Bibel standen. Darunter fiel beispielsweise auch der Ablasshandel.

Aus diesem Grund formulierte er 95 Thesen, die die Kirche reformieren, also umgestalten, sollten. Allerdings ließ der Papst sich nicht auf die Reformation ein, stattdessen ließ er sowohl Luther und auch seine zahlreichen Anhänger verfolgen. So entstand schließlich die Evangelische Kirche.

Zwar ist der Reformationstag laut der Evangelischen Kirche in Deutschland „kein bundesweiter Feiertag, in den evangelischen Kirchen wird aber mit Gottesdiensten der Ereignisse am 31. Oktober 1517 gedacht“.

In diesen Bundesländern ist der Reformationstag 2019 KEIN Feiertag

Bayern

Baden-Württemberg

Berlin

Hessen

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Zwar müssen die vorwiegend katholisch geprägten Bundesländer Deutschlands auf den freien Tag am Reformationstag verzichten, dafür haben sie jedoch am darauffolgenden Allerheiligen am 1. November frei – eine Ausnahme stellen nur Berlin und Hessen dar, dort muss an beiden Tagen gearbeitet werden.

Reformationstag als neuer Feiertag in Deutschland

Anlässlich des 500. Jahrestages von Martin Luthers Thesenanschlag war der Reformationstag 2017 ausnahmsweise ein bundesweiter Feiertag. Mittlerweile haben sich insbesondere die Bundesländer in Nord- und Ostdeutschland für den Reformationstag ausgesprochen. Im Süden findet hingegen Allerheiligen am 1. November als gesetzlicher Feiertag statt.

Reformationstag in Schleswig-Holstein und Hamburg

Der Landtag in Schleswig-Holstein einigte sich zuerst auf ein Datum für den neuen Reformationstag ab 2018, der in Norddeutschland Einzug halten sollte. Ähnlich wie im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern entschied man sich für den 31. Oktober. Gemeinsam mit der Hansestadt Hamburg einigte man sich auf den neuen Feiertag.

Reformationstag in Niedersachsen und Bremen

Seit 2018 ist der Reformationstag am 31. Oktober für ganz Niedersachsen ein Feiertag und damit arbeitsfrei. Der Landtag in Hannover verabschiedete ein entsprechendes Gesetz mit deutlicher Mehrheit, insbesondere aus der Regierungskoalition von SPD und CDU. Selbiges gilt auch für Bremen. Schon 2018 ist der neue Feiertag gültig.

Reformationstag und Halloween – stehen sie in Konkurrenz?

Zwar ist der Reformationstag in vielen deutschen Bundesländern ein Feiertag, trotzdem fiebern die meisten Menschen wohl doch eher dem Halloween-Fest entgegen, das am gleichen Tag, nämlich dem 31. Oktober, stattfindet. Während die Andacht zum Reformationstag im Laufe des Tages stattfindet, beginnen die ersten Halloween-Partys erst gegen Abend oder in der Nacht.

Wie feiert man den Reformationstag?

Am Reformationstag finden in allen evangelischen Kirchen Gottesdienste statt, die sich vor allem mit Martin Luther und seinen 95 Thesen beschäftigen. Auch die Bedeutung der Reformation für die heutige Zeit wird thematisiert. Da Martin Luther auch einige Kirchenlieder gedichtet hat, wird in vielen Kirchen am Reformationstag das von ihm verfasste „Eine feste Burg ist unser Gott“ gesungen. Als Familienfest wie Ostern oder Weihnachten wird der Reformationstag in der Regel nicht gefeiert.