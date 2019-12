Psychologin: Woher kommt der ganze Hass?

Anzeige

München. Viele Beiträge von Menschen rechtsextremer Gesinnung in sozialen Medien strotzen vor Aggressivität und Abwertung der "anderen". Welche psychologischen Ursachen hat der Rechtsruck? Dem geht die Psychologin und Wissenschaftsjournalistin Anne Otto in ihrem Buch "Woher kommt der Hass?" (2019) nach.

Ihr Anliegen ist es, den zunehmenden Rechtsextremismus in Deutschland, den Machtgewinn rechtspopulistischer Parteien und die aggressive Stimmung im Land nicht nur als politische Angelegenheit, als Folge der sozioökonomischen Situation und der allgemeinen Politikverdrossenheit zu sehen.

So viel Hass: Die Psyche spielt eine entscheidende Rolle

"Aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen allein können noch nicht erklären, warum Menschen derart hasserfüllt und wütend auf die politische und soziale Lage reagieren oder angesichts von Flüchtlingen in Not keinerlei Mitgefühl mehr zeigen", sagt Otto. Zwar spielten politische und soziale Entwicklungen und die historischen Wurzeln rechtsextremer Positionen immer die Hauptrolle, wenn man die Wahlergebnisse hierzulande und den Hang zu autoritären Führungsfiguren weltweit verstehen wolle. Doch auch psychologische Faktoren spielten eine entscheidende Rolle.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Zunächst geht Otto auf die psychologischen Wurzeln für rechte und rassistische Einstellungen ein. Im zweiten Abschnitt wird erklärt, welche äußeren Faktoren bereits bestehende rechtsextreme Einstellungen sichtbar machen und verstärken können. Im dritten Teil schließlich wird gezeigt, was jeder selbst tun kann, um dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Aufgeführt werden dabei auch konkrete Empfehlungen, wie man mit Menschen reden kann, ohne an platter Rechts-Rhetorik abzuprallen.

Mehr Menschen zeigen rechtslastige politische Einstellung

Die Idee, dass Menschen, die nach rechts tendieren, grundsätzlich ungebildet und chancenlos sind, führt also in die falsche Richtung. Anne Otto, Psychologin

Die Gruppe, die in Deutschland nach rechts rücke, setze sich aus Menschen aller Schichten zusammen, erklärt Otto. "Die Idee, dass Menschen, die nach rechts tendieren, grundsätzlich ungebildet und chancenlos sind, führt also in die falsche Richtung." Mittlerweile scheine beinahe jeder fünfte zum Rechtspopulismus zu neigen.

Bereits seit 20 Jahren registrierten Wissenschaftler eine hohe Bereitschaft, nationalistischen oder rassistischen Haltungen zuzustimmen. "Etwa sechs Prozent der Bürger attestieren Sozialwissenschaftler sogar ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild." Es greife ein psychologischer Prozess, der sich aufschaukele: Menschen mit rechtslastigen politischen Einstellungen fühlten sich immer sicherer und äußerten immer offener, was sie denken.

Gemeinsam sei solchen Menschen unabhängig von Status und Geschlecht zumeist eine Eigenschaft: der Hang zum Autoritarismus, den man zum Teil als Ideologie, zum Teil als innerpsychische Prägung verstehen könne. Sie tendierten dazu, eube autoritäre Aggression zu befürworten, eine Führungsmacht, die hart durchgreife und "aufräume", so Otto. Außerdem fänden sie autoritären Gehorsam wichtig und verlangten, dass Traditionen befolgt werden, sich nichts ändert und die Dinge so gehandhabt werden wie immer. "Wer nicht konform geht, so die Einstellung von autoritär tickenden Menschen, der gehöre hart bestraft und ausgegrenzt."

Nach unten wird getreten, andere Menschen werden abgewertet, vor allem die, die man als schwächer oder unangepasster wahrnimmt. Anne Otto, Psychologin

Sehnsucht nach einem autoritären Habitus

Nach oben wird Otto zufolge von solchen Menschen gebuckelt und es bestehe eine Sehnsucht nach klarer Führung und einer harten Hand. "Nach unten wird getreten, andere Menschen werden abgewertet, vor allem die, die man als schwächer oder unangepasster wahrnimmt." In solch einem Umfeld aufwachsende Kinder seien Gewalt und Angst ausgesetzt, bekämen dafür aber auch Schutz.

Der autoritäre Mechanismus verselbstständige sich: Wer sich einer Autorität anpassen müsse, sei zwar einerseits geborgen, andererseits aber sehr oft wütend, ängstlich, frustriert, da eigene Vorstellungen unterdrückt werden müssten - aufwieglerisch und stark dürfe man nicht sein.

Aggressive Emotionen stauten sich so über Jahre, könnten sich aber nicht gegen den Verursacher – etwa die Eltern – richten, da dieser viel zu stark sei. Doch irgendwo gebe es immer Schwächere, oft aus gesellschaftlichen Gruppen, die ohnehin ungestraft als Sündenbocke gesehen werden dürften. Wenn der autoritär zurechtgestutzte Nachwuchs dann selbst mehr Macht bekomme, habe er endlich Gelegenheit, nicht nur autoritären Gehorsam zu zeigen, sondern auch autoritäre Aggression. "Wer so aufgewachsen ist, distanziert sich später nur schwer vom Gewaltprinzip." Um Ertragenes überhaupt auszuhalten, gebe es eine Identifikation mit dem Aggressor, die oft lebenslang bestehen bleibe.

Neue Definition von Gewalt

Wer nun vorbringe, Kinder würden heutzutage doch kaum mehr geschlagen, müsse den Begriff einer gewaltvollen und deshalb auch autoritären Erziehung für sich neu definieren. Es gelte, die Begriffe "Gewalt" und "Gehorsam" in die moderneren Kategorien "Anspruch" und "Anpassung" zu überführen. Betroffen seien etwa alle Milieus, in denen Kindern sehr viel Leistung abverlangt werde, in denen sie vor allem funktionieren müssten, "weil die Eltern ehrgeizig oder auch, weil sie selbst permanent abwesend sind."

Autoritär sei ein Umfeld, in dem von Kindern verlangt wird, dass sie unauffällig bleiben, dass sie und von Anfang an gute Leistungen bringen sollen und nichts anderes akzeptabel ist, wo sie nicht um ihrer selbst geliebt werden und Frust und Aggression kaum verarbeiten können. Dies schlage sich auch bei solchen Kindern oft darin nieder, Schwächere zu gängeln und auf andere herabzublicken.

Demokratie in Gefahr

Egal ob im Sinn von gewaltvoller Erziehung oder einer Einpassung in ein falsches Selbst: Autoritäre Denkmuster förderten niemals die demokratischen Anteile einer Gesellschaft, da sie letztlich das Gegenteil seien. Es ist deshalb durchaus angebracht und demokratieförderlich, wenn sich Menschen zu selbstbestimmten, mündigen, freien Individuen entwickeln können. Dafür sei eine möglichst liberale, freie Erziehung nötig, bei der Kinder lernen, selbstbewusst zu ihren eigenen Stärken und Bedürfnissen zu stehen.

Familiäre Strukturen seien dabei nicht der alleinige Schlüssel – "auch deshalb nicht, weil wir in einer Gesellschaft leben und nicht nur auf den Mikrokosmos unserer familiären Bindungen beschränkt beiben", so Otto. Autoritäre Prägungen fänden heute vielleicht sogar hauptsächlich im institutionellen Rahmen von Schulen, Behörden sowie Gerichten und Firmen statt und würden im öffentlichen und medialen Diskurs verfestigt – in einer Gesellschaft, die vermittle, dass vor allem Anpassung und Leistung zählen.

Wie autoritäre Denkmuster abbauen?

Der Staat könne autoritäre Reflexe stärker abbauen helfen – indem er die Entwicklung der Bürger zu mehr Selbstbestimmung, Selbstvertrauen und Eigenverantwortung fördere. Aber auch jeder einzelne könne etwas tun, erläutert Otto. Anhand von Leitfragen veranschaulicht sie, was beim "Reden mit Rechten" zu bedenken ist. Mögliche Situationen werden vorgestellt, zu jedem Punkt gibt es eine allgemeine Einschätzung und konkrete Tipps.

"Woher kommt der Hass?" enthält Erklärungen zu Ursachen für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, die vielen Lesern noch nicht bekannt sein dürften. Zudem bietet das Buch Rüstzeug für Gespräche mit Menschen, die rechte Argumente vorbringen, aber – noch – nicht in einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild feststecken.

RND/dpa