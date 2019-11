Ein 3D-gerendertes Bild der Ausdehnung des Ozonlochs, zur Verfügung gestellt von der ESA. Es zeigt die Ausdehnung der Ozonkonzentration (oben) über der Antarktis (Weiss) am 03.11.2019. Das Ozonloch über der Antarktis ist in diesem Jahr so klein wie seit rund 30 Jahren nicht mehr. © Quelle: ---/ESA/dpa