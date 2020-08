Öl in britischer Nordsee: Riesiger Ölteppich breitet sich aus - Leck in Ölplattform "Andrew"?

Anzeige

In der britischen Nordsee vor Großbritannien sind große Mengen Öl in den Ozean gelangt. Das ausgetretene Öl sei etwa 1,6 Seemeilen südlich der Bohrplattform “Andrew” festgestellt worden, teilte die Umweltschutzorganisation Greenpeace am Montag mit. “Was wir hier in der Nordsee sehen, ist ein Albtraum”, sagte Meeresexpertin Sandra Schöttner in einer Mitteilung. Laut Greenpeace können Luftaufnahmen einer Drohne eindeutig belegen, dass die Verschmutzung ihren Ursprung bei der Ölplattform hat.

Ein Leck konnte bislang nicht ausgemacht werden. Die Ursachenforschung geht also weiter. Weder die Besatzung der Ölplattform selbst noch betreibende Konzern BP wollten sich auf Anfrage der Umweltschützer äußern. Nun sollen die britischen Behörden nähere Umstände klären.

Gigantische Öl-Verschmutzung in der britischen Nordsee

“Auf dem Wasser treibt ein großer Ölteppich mit dicken braunen und schwarzen Ölklumpen, Schlieren und Blasen”, berichtet Schöttner, die an Bord des Greenpeace-Schiffes “Esperanza” ist, um Umweltschäden zu dokumentieren. “Er zieht sich kilometerweit von der Plattform in die Nordsee bis zu unserem Schiff.”

Eine Probe mit im Andrew-Ölfeld an der Wasseroberfläche schwimmendem Öl. Die Besatzung der Esperanza hat im Bereich der Andrew-Plattform in der Nordsee einen Ölteppich entdeckt. © Quelle: Marten van Dijl/Greenpeace

Die Bohrplattform, die sich 230 Kilometer nordöstlich von Aberdeen im Kontinentalschelf des Vereinigten Königreiches befindet, wird vom europäischen Mineralölkonzern BP betrieben. Nach Angaben von Greenpeace lehnte die Besatzung der Ölplattform Gespräche bisher ab. Die Umweltschützer entnahmen Wasserproben an verschiedenen Stellen und meldeten den Ölteppich den britischen Behörden.

Brennstoffindustrie ist Umweltschützern ein Dorn im Auge

Erst kürzlich stießen die Umweltschützer in der Nordsee auf ein großes Methanleck, das bereits vor 30 Jahren bei Ölbohrungen des Unternehmens Mobil North Sea (heute Exxon Mobil) entstanden ist. “Die Öl- und Gasindustrie befeuert seit Jahrzehnten die Klimakrise und belastet unsere Meere”, kritisiert Schöttner die Verschmutzung der Meere. Es bräuchte ihrer Meinung nach einen schnellen Wandel zu erneuerbaren Energien, um dieses Problem einzudämmen.

Das Videostandbild einer Drohne zeigt einen Ölfilm auf der Oberfläche der Nordsee im Andrew-Ölfeld. © Quelle: Carl Shanahan/Greenpeace

Nach Schätzungen von Wissenschaftlern strömen zusätzlich 8000 bis 30.000 Tonnen Methan pro Jahr aus Methanlecks, die bei Öl- und Gasbohrungen entstehen. Laut einem aktuellen Greenpeace-Bericht verschmutzten die Plattformen das Meer allein im Jahr 2017 mit 9200 Tonnen Öl und 182.000 Tonnen Chemikalien.

In der Nordsee, die eine populäre Industrielandschaft für die Energiegewinnung ist, gibt es mehr als 400 Öl- und Gasplattformen.