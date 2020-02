Anzeige

Washington. "Wenn ich groß bin, werde ich mal Astronaut." In so manchem Freundschaftsbuch war und ist das zu lesen. Kinder machen sich dabei noch keine Gedanken darüber, wie das funktionieren kann. Erwachsene hingegen wissen: Der Weg dahin ist schwer. Aber auch nicht unmöglich, denn die US-Raumfahrtbehörde Nasa sucht aktuell neue Astronauten für das Artemis-Programm.

Bewerber müssen einiges können

Interessierte könnten sich zwischen dem 2. und 31. März bewerben, teilte die Nasa mit. Die Voraussetzungen sind: US-Staatsbürgerschaft, Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach (MINT-Fächer) und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 1000 Stunden Flugtraining. Vor der Aufnahme müssen die Kandidaten zudem einen Fitnesstest bestehen, bevor sie dann möglicherweise zu Mond und Mars aufbrechen könnten.

Mitte 2030: Mars-Erkundung

"Wir feiern in diesem Jahr unser 20-jähriges Bestehen an Bord der Internationalen Raumstation im erdnahen Orbit und stehen kurz davor, die erste Frau und den nächsten Mann bis 2024 zum Mond zu schicken", sagt Nasa-Administrator Jim Bridenstine auf der offiziellen Website der Nasa. "Für die Handvoll hochtalentierter Frauen und Männer, die wir als Astronauten einstellen werden, wird es ein unglaublicher Abschnitt in der Geschichte der menschlichen Raumfahrt werden."

Auf die Astronauten warten unbekannte Welten – so plant die Nasa für Mitte der 2030er Jahre, die ersten Menschen zum Mars zu schicken.

Die Nasa möchte die neuen Raumfahrer bis Mitte 2021 auswählen – dann soll mit dem Training begonnen werden. Bei der bislang letzten Ausschreibung 2017 hatte sich eine Rekordzahl von 18.000 Menschen beworben. Elf Männer und Frauen waren ausgesucht worden und hatten im Januar 2019 ihre Ausbildung abgeschlossen. Insgesamt hat die Nasa damit derzeit knapp 50 aktive Astronauten zur Verfügung.

RND/dpa/dale