Start des Nasa-Weltraumteleskops verschiebt sich erneut

Der für kommende Woche geplante Start des neuen Weltraumteleskops der Nasa verzögert sich um mindestens zwei Tage wegen eines Kommunikationsproblems. Das Teleskop soll nun frühestens am 24. Dezember ins All geschossen werden.

Teleskop sollte schon vor zwei Jahren starten

Die Nasa verkündete den verschobenen Start des zehn Milliarden Dollar teuren James-Webb-Weltraumteleskops am späten Dienstag (Ortszeit), weitere Informationen sollten im Laufe dieser Woche bekannt gegeben werden.

Das Webb-Teleskop wartet auf den Start an Bord einer Ariane-Rakete auf dem Raketenstartplatz der Europäischen Raumfahrtorganisation in Französisch-Guayana. Das Teleskop sollte ursprünglich schon vor zwei Jahren starten. Am vergangenen Samstag wurde es auf die Rakete gesetzt und sollte eigentlich am 22. Dezember abheben. Es gilt als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops.