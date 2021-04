Erstflug von Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ verschoben – Problem steht fest

Anzeige

Wegen technischer Probleme hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa den ersten Hubschrauberflug über einem anderen Planeten verschoben. Der kleine Hubschrauber „Ingenuity“ (zu Deutsch „Einfallsreichtum“), der an Bord des Rovers „Perseverance“ im Februar auf dem Mars gelandet war, sollte eigentlich frühestens am 14. April starten, twitterte die Nasa am Samstag. Doch nun soll ein neuer Termin erst in der kommenden Woche bekannt gegeben werden, so die Behörde.

Baldiger Start: Nasa ist zuversichtlich

Warum „Ingenuity“ nicht starten konnte, ist mittlerweile bekannt. Laut Nasa handelte es sich um einen Fehler bei der Programmierung der Software, die für das Fliegen des Hubschraubers verantwortlich ist. Experten hätten über das Wochenende mehrere Möglichkeiten geprüft, um das Problem zu beheben, teilte die Behörde auf ihrer Website am Dienstag mit. Eine Anpassung der Software sei nötig, dann soll die Software des Hubschraubers von der Erde an ihn übermittelt und anschließend neu installiert werden.

Bevor „Ingenuity“ final abheben könne, müsse man erneut Fehlerquellen identifizieren und beheben, was noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Während eines solchen Projekts seien Fehlerbehebung und Anpassungen jedoch nicht ungewöhnlich, so die Nasa. Man sei zuversichtlich, dass das Problem gelöst werden und der Hubschrauber bald für den ersten motorisierten Flug auf einem anderen Planeten starten könne.

Erster Flug auf einem anderen Planeten

Der rund 1,8 Kilogramm leichte „Ingenuity“ soll in seinem ersten Testflug auf eine Höhe von etwa drei Metern steigen, dort für dreißig Sekunden auf der Stelle schweben und dann wieder auf der Oberfläche des Mars landen. Rund einen Monat lang könnte der mit Lithium-Ionen-Akkus betriebene „Ingenuity“ noch mehrere Flugversuche starten.

Der Hubschrauber muss dabei extremen Bedingungen trotzen: Auf dem Mars ist es nachts bis zu minus 90 Grad Celsius kalt, zudem ist die Anziehungskraft des Planeten geringer und die Atmosphäre wesentlich dünner.

Der Minihelikopter war im Bauch von „Perseverance“ Ende Februar – nach 203 Flugtagen und 472 Millionen zurückgelegten Kilometern – mit einem riskanten Manöver in einem ausgetrockneten Mars-See namens „Jezero Crater“ aufgesetzt. Diesen See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern soll „Perseverance“ in den kommenden zwei Jahren untersuchen. Während das Team nun mit Hochdruck an der Behebung arbeite, könne Perseverance weiterhin Messungen vornehmen und bereite den ersten Test des Experiments Moxie vor.