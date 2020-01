Nasa-Astronautin teilt herzzerreißende Bilder der australischen Buschbrände

Anzeige

Washington, D.C.. "Australien. Wir sind mit unseren Herzen und Gedanken bei dir." Nasa-Astronautin Christina Koch hat mit dieser Nachricht herzzerreißende Bilder der australischen Buschfeuer auf Twitter geteilt, die das Ausmaß nur zu gut darstellen. Koch lebt auf der Internationalen Raumstation, 400 Kilometer über der Erde. Sie postete Bilder aus ihrer Perspektive, die den gigantischen Rauch zeigen, der Australien infolge der verheerenden Brände bedeckt.

Australia. Our hearts and thoughts are with you. pic.twitter.com/6D7AS4LaDe — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 14, 2020

Satelliten-Informationen werden zur Bekämpfung der Brände in Australien eingesetzt

Geschätzte 70 Prozent des Landes sind von einer Schicht grau-braunen Rauches bedeckt. Nach Angaben von NASA zog der Rauch schon um die halbe Welt, "benebelte den Himmel und verursachte farbenfrohe Sonnenauf- und -untergänge" in Südamerika. Satelliten haben die Entwicklung der Buschbrände schon wochenlang verfolgt. Kameras haben die zentralen Brandherde mit Infrarotlicht ausfindig gemacht. Die Informationen werden unter anderem an Feuerwehrleute übermittelt, um ihnen bei der Bekämpfung zu helfen. Die Rauchwolken sind fast doppelt so groß wie Argentinien und mehr als halb so groß wie Kanada. Der Rauch kann für Augenreizungen sorgen sowie Herz- und Lungenerkrankungen verschlimmern.

Australische Buschbrände haben verheerende Folgen – noch kein Ende in Sicht

Die Buschbrände zählen zu den verheerendsten in der Geschichte Australiens. Über 100 Millionen Quadratkilometer sind verbrannt, 27 Menschen gestorben, 2000 Häuser zerstört – und es wird befürchtet, dass eine Milliarde Tiere ums Leben gekommen sind. Die Buschfeuer begannen im September und stiegen im Dezember rasant an. Nach Informationen von Australiens Amt für Meteorologie war 2019 das wärmste Jahr des Landes. In der vergangenen Woche haben niedrigere Temperaturen und der Regen etwas Erleichterung geschafft – doch die Brände gehen weiter.