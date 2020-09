Nach 20 Jahren: Uralte Königspython legt Jahrzehnte verspätet Eier

Anzeige

St. Louis. Eine 62 Jahre alte Königspython hat Experten im Zoo von St. Louis mit später Fruchtbarkeit überrascht. Mindestens 20 Jahre nach ihrem letzten Stelldichein mit einem männlichen Tier habe die Python sieben Eier gelegt, sagte der Manager der Amphibien- und Reptilienabteilung, Mark Wanner. Möglicherweise habe sie sich asexuell fortgepflanzt. Das sei ungewöhnlich, aber auch nicht so selten. Manchmal speichere eine Königspython aber auch Sperma für eine spätere Befruchtung.

Drei der sieben Eier liegen nun im Brutkasten

Überraschender fand Wanner das Alter. Normalerweise höre ein Königspython lange vor ihrem 60. Lebensjahr auf, Eier zu legen, sagte er. Sein Exemplar sei dagegen das älteste, das je in einem Zoo dokumentiert worden sei. "Sie ist definitiv die älteste Schlange, die wir in der Geschichte kennen", sagte Wanner.

Von den sieben Eiern, die das Tier ohne Namen am 23. Juli gelegt hat, wurden zwei für genetische Proben genutzt, wie die Zeitung "St. Louis Post-Dispatch" berichtete. Die Schlangen in zwei anderen sind gestorben. Die restlichen drei Eier liegen im Brutkasten. Die kleinen Pythons darin könnten in etwa einem Monat schlüpfen.