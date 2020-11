Mysteriöser Monolith in Utah wieder verschwunden

Anzeige

Der Monolith von Utah, der in den vergangenen Tagen für weltweites Rätselraten gesorgt hat, ist wieder verschwunden. Wohin und von wem die rund drei Meter hohe Säule aus Metall abtransportiert wurde, ist unklar. Auch der Ursprung des Monolithen wirft weiterhin Fragen auf.

Bei einem Helikopterrundflug über der Wüste des US-Bundesstaates Utah hatten Wildschützer in der vergangenen Woche die Säule entdeckt. „Das war das Seltsamste, was mir in all den Jahren des Fliegens untergekommen ist“, sagte der Pilot Bret Hutchings dem Nachrichtensender KSLTV. Das Objekt sei über drei Meter hoch und aus einem grauen Metall, das fest im Felsuntergrund verankert zu sein scheint.

Unbekannte entfernen Monolithen

Nur wenige Tage nach der Entdeckung fehlt von dem Monolithen plötzlich jede Spur. Wie das Landverwaltungsamt von Utah am Samstag bei Facebook erklärte, sei die Säule laut einem „glaubwürdigen Bericht“ am Freitagabend von Unbekannten entfernt worden. Für die Aufklärungsarbeit ist das Amt eigenen Angaben zufolge nicht zuständig und verweist auf die örtlichen Polizeibehörden.

Das Auftauchen des mysteriösen Monolithen hatte im Internet zahlreiche Spekulationen befeuert. Science-Fiction-Fans vermuten Überbleibsel von außerirdischen Besuchern. Andere glauben, dass es sich bei der Säule um ein Werk des 2011 verstorbenen Künstlers John McCracken handeln könnte. Satellitenaufnahmen zufolge wurde die Säule im Jahr 2016 an ihrem Platz aufgestellt.

Den genauen Standort des massiven Metallobjektes hatten die Behörden nicht mitgeteilt, um Schaulustige fernzuhalten. Allerdings gelang es einem Internetnutzer, die Koordinaten zu ermitteln, die er über die Onlineplattform Reddit teilte. Einige Neugierige besuchten daraufhin den Monolithen und teilten Fotos in sozialen Medien.