Mongolei: Rentiere leiden unter den Folgen des Klimawandels

Anzeige

Anzeige

Jena/Boulder. Die Klimaerwärmung bedroht die traditionelle Lebensweise der Rentier-Hirten im Norden der Mongolei. Die Dukha, wie die Rentier-Hirten genannt werden, und ihre Tiere leiden unter dem Verlust von dauergefrorenen Eisflächen, die ihnen als Rückzugsraum dienen, berichtet ein internationales Forscherteam im Fachmagazin "PLOS ONE". Zudem würden empfindliche archäologische Fundstücke aus dem schützenden Eis freigelegt, die als Teil des kulturellen Erbes der Region verloren gehen könnten.

ZUM THEMA 2015 bis 2018 waren die wärmsten vier Jahre – und es geht so weiter

Im Sommer tauen die ewigen Eisfelder

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zu den charakteristischen Merkmalen der bergigen Tundra in der nördlichen mongolischen Steppe gehören Eisfelder – von den Einheimischen Munkh mus genannt. Diese schmelzen auch im Sommer nicht. Noch etwa 30 Familien vom Volk der Dukha leben in der Gegend. Sie ziehen während der Sommermonate zu den Eisflächen, um den Rentieren Abkühlung zu verschaffen. Das Eis schützt die Tiere und auch ihre Hirten vor lästigen Insekten und bietet Trinkwasser.

Die Forscher um William Taylor vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und der University of Colorado (Boulder, USA), bereisten die Region in den Jahren 2017 und 2018. Zu Fuß und per Pferd erkundeten sie das Mengebulag genannte Tal im Sajangebirge. Sie interviewten acht Familien von Rentier-Hirten, um mehr über den Zustand der Eisflächen und deren Bedeutung für die Hirten zu erfahren. Zudem suchten sie an mehreren gegenwärtigen und ehemaligen Eisflächen nach archäologischen Fundstücken.

ZUM THEMA Klimawandel bereitet Zugvögeln Probleme

Klimaerwärmung ist gefährlich für die Archäologie

Anzeige

Den Erzählungen der Dukha-Familien zufolge verschwinden einige der Eisflächen seit 2016 im Hochsommer vollständig. Niemand der Befragten konnte sich erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben, berichten die Forscher. Die Klimaerwärmung verlaufe in der Mongolei schneller als andernorts, die durchschnittlichen Sommertemperaturen lägen 1,5 Grad über denen des 20. Jahrhunderts. Die Dukha stünden an der vordersten Front des Klimawandels, sagt Taylor: "Sie haben zu dem Problem, mit dem wir uns weltweit konfrontiert sehen, nichts beigetragen und sind doch die Ersten, die den Preis dafür zahlen."

ZUM THEMA Klimaerwärmung hat deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit – besonders für Kinder

An den abgeschmolzenen Flächen stellten die Forscher Fundstücke aus Holz sicher, die aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts stammen. Es handelt sich dabei vermutlich um Angelgeräte sowie um spezielle Stöcke, die in den Boden gerammt werden, um die Laufrichtung wilder Rentiere bei der Jagd zu lenken. Im Eis seien solche Fundstücke gut konserviert, werden sie freigelegt, drohe rascher Verfall. "Archäologie ist nicht erneuerbar", sagt Mitforscherin Julia Clark. "Ist das Eis einmal geschmolzen und sind die Artefakte weg, bekommen wir sie nicht zurück."

RND/dpa-fwt