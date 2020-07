Mars-Rover "Perseverance" im Livestream sehen: Start der NASA-Marsmission hier live ab 12.50 Uhr verfolgen

Anzeige

Nach acht erfolgreichen Mars-Landungen und als dritte Marsmission in diesem Sommer startet heute, am Donnerstag den 30. Juli, der NASA-Rover „Perseverance“ ins All. Der Roboter soll Gestein sammeln und Material für Raumanzüge testen.

Dritte Marsmission in diesem Jahr

Es ist die dritte - nachdem bereits die Raumsonde „Al-Amal“(„Hoffnung“) der Vereinigten Arabischen Emirate und das chinesische Raumschiff „Tianwen-1″ („Himmelsfrage 1“) mitsamt Marsroboter gestartet sind. Der „Perseverance“ der NASA ist mit der neuesten Landetechnik ausgestattet und trägt mehr Kameras und Mikrofone als alle anderen Rover zuvor, um den Mars optisch und akustisch einzufangen.

“Perseverance”: Livestream zum Start des Mars-Rovers

„Perseverance“ startet um 7.50 Uhr Ortszeit von Cape Canaveral in Florida, USA, das entspricht 13.50 Uhr unserer Zeit. Den Start ins All können Sie hier über den Livestream ab 12.50 Uhr verfolgen:

Der Start der „Perseverance“ ist der letzte geplante Start zum Mars in diesem Jahr. Die vierte geplante Mission der europäischen Raumfahrtbehörde ESA und der russischen Roskosmos wurde coronabedingt verschoben. Eigenlich wollten sie gemeinsam in diesem Juli ihren Rover zum Mars schicken: ExoMars sollte nach Spuren von Leben auf dem roten Planeten suchen, um die Geschichte des Marswassers besser verstehen zu können.