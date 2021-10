Livestream: Verkündung des Nobelpreises für Medizin oder Physiologie

Anzeige

Stockholm. Es geht wieder los: Mit der Bekanntgabe der Preisträgerinnen oder Preisträger in Medizin beginnen in Skandinavien die Tage der Nobelpreis-Verkündungen. Die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm will am Montag frühestens um 11.30 Uhr präsentieren, wen sie diesmal für den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin auserkoren hat. Der Livestream dazu startet um 11.15 Uhr. Wie im vergangenen Jahr ist die renommierte Auszeichnung mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie dotiert. 2020 waren die Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus mit dem Preis ausgezeichnet worden.

Im Livestream: Nobelpreis-Verkündung Medizin oder Physiologie

Weitere Nobelpreise im Laufe der Woche

Die Bekanntgabe der Medizin-Nobelpreisträgerin oder des -preisträgers stellt traditionell den Startschuss des Nobelpreisreigens dar. Am Dienstag und Mittwoch folgen zwei weitere wissenschaftliche Preise: die in den Kategorien Physik und Chemie. Am Donnerstag ist der Literaturnobelpreis dran, am Freitag der Friedensnobelpreis, der als einzige der Auszeichnungen in Oslo verliehen wird. Zum Abschluss werden am nächsten Montag in Stockholm dann die Preisträgerinnen und Preisträger in Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben.

Vergeben werden die Preise allesamt an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember. Dabei erhalten die Ausgewählten auch ihre prestigeträchtigen Nobelmedaillen und Diplome.