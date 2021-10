Im Livestream: Matthias Maurer fliegt mit Space X zur Internationalen Raumstation

Anzeige

Erstmals seit drei Jahren soll am Sonntag (31. Oktober) wieder ein Deutscher ins All fliegen. Gemeinsam mit den Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron soll der deutsche Esa-Astronaut Matthias Maurer mit einem „Crew Dragon“ der privaten Raumfahrtfirma Space X von Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben und zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Maurer wäre damit der zwölfte Deutsche im All, der vierte auf der ISS – und der erste, der mit einem „Crew Dragon“ dorthin geflogen ist.

Verfolgen Sie den Start der Space-X-Rakete hier im Livestream:

Der Starttermin ist am 31. Oktober um 7:21 Uhr.

Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) startet seinen Livestream in deutscher Sprache am Sonntagmorgen um 6 Uhr.

Für Kinder und Jugendliche lohnt sich der Livestream, den das DLR ab 6.45 Uhr anbietet.

Maurer trainierte jahrelang für die Reise ins All

Auf der ISS soll Maurer in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen und auch einen Außeneinsatz absolvieren. Mit 51 Jahren ist Maurer der älteste deutsche Raumfahrer bei einem Erstflug. Der Mann mit einem Doktortitel in Materialwissenschaft ließ nach seiner Esa-Bewerbung mehr als 8000 Kandidaten hinter sich und trainierte jahrelang für die Reise in die Schwerelosigkeit.