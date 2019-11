Letztes Sumatra-Nashorn in Malaysia gestorben

Anzeige

Kota Kinabalu. Das letzte Sumatra-Nashorn in Malaysia ist tot. Das Weibchen mit dem Namen "Iman" ist nach Berichten der "Washington Post" am 23. November in einem Reservat in Borneo eines natürlichen Todes gestorben. Damit ist die Art in Malaysia ausgestorben.

Iman war an Krebs erkrankt. Laut "The Star", einer englischsprachigen Zeitung aus Malaysia, war das Weibchen zuvor im Laufe der Jahre mehrmals beinahe an einem massiven Blutverlust durch die Tumore in seiner Gebärmutter ums Leben gekommen.

Sumatra-Nashörner sind vom Aussterben bedroht

Sumatra-Nashörner sind weltweit vom Aussterben bedroht. Das letzte männliche Sumatra-Nashorn in Malaysia namens "Tam" war im Mai im Alter von 35 Jahren gestorben.

Von den Sumatra-Nashörnern, der kleinsten Nashornart der Welt, gibt es laut der Naturschutzorganisation WWF noch etwa 80 Exemplare. Sie leben in kleinen, verstreuten Restbeständen vor allem auf Sumatra, sehr wenige auf Borneo. Ihr Lebensraum schwand durch Rodungen für Palmöl-Plantagen, Papierproduktion und Bergbau in den vergangenen Jahrzehnten immens, zudem wurden zahlreiche Tiere Opfer von Wilderern. Pulverisiertes Horn gilt in vielen asiatischen Ländern als Medizin.

Rettung durch Eizellen?

Als einzige Nashornart besitzt das Sumatra-Nashorn eine mehr oder weniger dichte Behaarung. Ursprünglich war es von Assam in Nordostindien über Indochina bis auf die Malaiische Halbinsel und die Großen Sundainseln verbreitet.

Derzeit gibt es Pläne, die Art mittels künstlicher Befruchtung einer Eizelle von Iman durch aufbewahrtes Sperma von Tam zu retten.

