Anzeige

Anzeige

Hobby-Astronomen sollten in diesen Tagen früh aufstehen: Nur dann können sie den Kometen “Neowise” (C/2020 F3) sehen, der sich zurzeit der Erde nähert. “Der Komet ist derzeit kurz vor Sonnenaufgang am Himmel zu sehen, also etwa gegen 4 Uhr 30″, sagte Carolin Liefke, Astrophysikerin vom Haus der Astronomie in Heidelberg, gegenüber dem “Spiegel”.

Komet kommt Mitte Juli der Erde am nächsten

Den sonnennächsten Punkt seiner elliptischen Umlaufbahn hat der Komet bereits am 3. Juli erreicht, erklärte Liefke. Aktuell sei “Neowise” rund 160 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das ändert sich Mitte Juli: Dann liegt seine Distanz zur Erde nur noch bei rund 103 Millionen Kilometern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Kosmonaut Ivan Vagner, der aktuell auf der Internationalen Raumstation (ISS) lebt, hat den Kometen schon entdeckt – und auch fotografiert. “Man kann den Schweif des Kometen vom Weltraum aus ziemlich gut sehen”, schrieb er unter das Bild, das er auf Twitter veröffentlichte.

Anzeige

“Neowise” verliert mit der Zeit an Helligkeit

Die Sonnenenergie ist der Grund, warum der Schweif des Kometen auch mit dem bloßen Auge zu erkennen sein dürfte. Diese sorgt dafür, dass der aus Eis, Staub und Gesteinsteilchen bestehende Himmelskörper an Masse verliert. Abhängig von seinen inneren Prozessen könnte der Komet in den kommenden Tagen auch noch heller werden. Ein gewaltiger Effekt werde aber nicht zu erkennen sein, sagte Liefke dem “Spiegel”.

Anzeige

Ab Mitte des Monats könnte es zudem deutlich einfacher werden, “Neowise” zu erkennen. Statt in den Morgenstunden wird der Komet dann am Abendhimmel zu sehen sein - genauer gesagt im Bereich des Sternbildes Großer Wagen. Dann verliert “Neowise” aber auch an Helligkeit, sodass Kometenjäger ihn womöglich nicht mehr mit bloßem Auge erkennen.

Venus dient als Orientierungshilfe

Wer “Neowise” sehen will, sollte sich beeilen: Sobald der Komet in den Tiefen des Sonnensystems verschwindet, vergehen Tausende von Jahren, bis er sich wieder der Erde nähert.

Diese Tipps können laut Liefke bei der Kometenjagd helfen: Der Himmel sollte klar und wolkenlos sein. Also vorab den Wetterbericht checken und im besten Fall von der Stadt aufs Land fahren. In Richtung Nordosten sollte freie Sicht herrschen. Liefke empfiehlt, einen möglichst hohen Punkt als Beobachtungsposten zu wählen. Als Orientierungshilfe könnte die Venus dienen, die derzeit der hellste Planet am Morgenhimmel ist.

Anzeige

Komet vor Milliarden Jahren entstanden

Der Komet “Neowise” wurde am 27. März 2020 mit dem US-Weltraumteleskop “Neowise” der Nasa entdeckt. Das Observatorium wurde 2009 ins All geflogen. Eigentlich sollte es 2011 abgeschaltet werden, doch die Weltraumbehörde entschied sich 2013, das Teleskop zu reaktivieren.

ZUM THEMA Gefräßigstes schwarzes Loch verschlingt eine Sonne am Tag

Die weitere Suche nach unbekannten Himmelskörpern förderte letztendlich den Kometen “Neowise” zutage. Astronomen vermuten, dass der Komet vor rund 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist.