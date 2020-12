Klimawandeleffekte: Weltweit wärmster November seit Aufzeichnungsbeginn

Anzeige

Anzeige

Laut einem Bericht des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus gilt der diesjährige November als der weltweit heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Europa erlebte zudem den wärmsten Herbst in der Geschichte, wie der Copernicus Climate Change Service (C3S) am Montag bekannt gab. Dieser wird vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführt.

Die Temperaturen waren in Regionen Nordeuropas, Sibiriens und im Arktischen Ozean am höchsten. Im Arktischen Ozean war zudem das Eis auf dem zweitniedrigsten Stand, der jemals im November gemessen wurde. In den USA, Südamerika, im südlichen Afrika, auf dem tibetischen Plateau, in der östlichen Antarktis und in den meisten Teilen Australiens lagen die Temperaturen ebenfalls weit über dem Durchschnitt.

Europa erlebte wärmsten Herbst

Weltweit lag der November fast 0,8 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1981 bis 2010 und war noch 0,1 Grad höher als im Vorjahr. „Diese Aufzeichnungen stimmen mit dem langfristigen Erwärmungstrend des globalen Klimas überein“, sagte Carlo Buontempo, der Direktor des Copernicus Climate Change Service in der Mitteilung. „Alle politischen Entscheidungsträger, die der Minimierung von Klimarisiken Priorität einräumen, sollten diese Aufzeichnungen als Alarmzeichen ansehen.“

Darüber hinaus berichtet C3S, dass die durchschnittlichen Temperaturen in Europa im Herbst höher waren als jemals zuvor. Für September, Oktober und November lagen die europäischen Temperaturen um 1,9 Grad Celsius über dem Durchschnitt des Referenzzeitraums. Damit lag die Temperatur um 0,4 Grad über der Durchschnittstemperatur von 2006, die zuvor der wärmste Herbst war.