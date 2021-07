Der Pilot, der nicht mehr fliegen will: Wie nachhaltig ist die Luftfahrt?

Anzeige

Fliegen ist die klimafeindlichste Form der Fortbewegung. Ein Personenkilometer im Flugzeug verursacht 230 Gramm CO₂, in der Bahn sind es dagegen nur 32 Gramm. Grund genug für Andreas Lüscher, kein Flugzeug mehr zu betreten. Dieser Schritt ist für ihn allerdings weitaus bedeutsamer als für andere – denn Lüscher ist Pilot.

In der neuen Folge des RND-Podcasts „Klima und wir“ erzählt der Flugkapitän aus der Schweiz, wie ihm schon zu Beginn seiner Karriere gesagt wurde: ‚Schau öfter raus, je länger du fliegst, desto weniger Schnee gibt es.‘ „Und ich schaute raus und verliebte mich in den blauen Planeten.“ Lüscher gründete 2007 die NGO „MyBluePlanet“, die sich mit Bildungskampagnen für Klima- und Umweltschutz einsetzt.

Der Schweizer Daniel Lüscher (53) gründete die Klimaschutzorganisation „MyBluePlanet“. © Quelle: Rahel Roth

Vom Piloten zum Klimaschützer

Trotz seines Engagements flog er allerdings weiterhin Personen und Fracht um die Welt – bis er den Pilotenhut in diesem Jahr endgültig ablegte. „Mit dem heutigen Wissen kann ich sagen, ich hätte schon vor zehn Jahren aufhören müssen.“

Ob Kinder heute noch den Traumjob Pilot ergreifen sollten? Nein, denn es ginge nicht. „Man muss warten, bis die Flugzeuge elektrisch unterwegs sind“, findet Lüscher.

Video Neue Kraftstoffe: Fliegen soll bis 2045 deutlich nachhaltiger werden 0:59 min Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Dafür braucht es neue Antriebe und Technologien auch für den Luftverkehr. © dpa

Wie sieht die Zukunft des Fliegens aus?

Mit der Zukunft der Luftfahrt beschäftigt sich Andreas Klöckner, Koordinator für Elektrisches Fliegen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Klöckner spricht vom emissionsfreien Fliegen bis 2050. „Und emissionsfrei bedeutet, dass wir alle Emissionen loswerden müssen.“ Das Problem: Evolutionäre Verbesserungen im Betrieb seien dafür nicht geeignet, deshalb müsse man auf revolutionäre Änderungen setzen, beispielsweise in der Antriebstechnik.

Andreas Klöckner arbeitet beim Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum (DLR) und forscht zum klimafreundlichen Fliegen. © Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

In zehn Jahren erwartet der Experte allerdings keine Revolution in der Luftfahrt, sondern nur Vorgänge „unter der Haube“. Effizientere Flugzeuge zählen dazu, die klimafreundliche Technologien einsetzen, die man nicht sofort sieht. Letztlich verbrennen diese aber doch Kerosin. Die Luftfahrt sorgt derzeit jährlich für zwei bis fünf Prozent aller weltweiten CO₂-Emissionen.

Abheben mit Schuld und Scham

Also vorerst weiter wie bisher – mit schlechtem Gewissen? Einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zufolge verspüren schon jetzt 44 Prozent der Menschen Flugscham, wenn sie ein Flugzeug betreten.

Laut Lea Dohm, Psychotherapeutin und Gründerin der „Psychologists for Future“, liegt das daran, dass die Menschen durchaus um die negativen Auswirkungen des Flugverkehrs aufs Klima wüssten. Flugscham sei folglich auch keine reine Scham, sondern eine Kombination aus Schuld- und Schamgefühlen.

Und Fliegen sei nicht gleich Fliegen: „Es macht einen Unterschied, ob wir für ein Wochenende nach Amsterdam fliegen oder für ein Jahr nach Afrika, um dort ein Hilfsprojekt von Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen“, sagt Dohm.

Laden Reiseberichte zum Einstieg in den Flieger ein?

Mit der Berichterstattung übers Fliegen und Urlaub beschäftigt sich Maike Geißler, Redaktionsleiterin beim Reisereporter, dem Reisemagazin des RND. Geißler beschreibt einen Regio-Trend beim Reisen, der mittelfristig wohl auch nach der Corona-Zeit bleibt – und sich positiv auf die Klimabilanz des Luftverkehrs auswirke, da weniger Menschen ins Flugzeug stiegen. Gleichzeitig sehnten sich mit dem Ende der Beschränkungen aber viele Menschen auch danach, ferne (Flug-)Ziele anzusteuern.

Ein Widerspruch, der nicht so leicht zu lösen ist: Laut einer Studie der Universität Sydney (2018) ist der Tourismus für ganze acht Prozent des menschengemachten CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Und animieren nicht auch gerade auch schöne Reisereportagen die Menschen dazu, in den nächsten Flieger in Richtung Sonne zu steigen?

Geißler sagt: „Wir dürfen und sollten über Reisen berichten, die Frage ist nur wie.“ Reisen verbinde, und Tourismus könne auch ein Motor sein für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort. „Wir überlegen uns, wie man da nachhaltiger vorgehen kann.“ Antworten darauf hören Sie in der aktuellen Podcast-Folge.

„Klima und wir" finden Sie auch auf Instagram – mit vielen Klima-News, Videos und spannenden Hintergründen zu den Gesprächsgästen.