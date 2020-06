Klatschmohn am Wegrand: Sind die roten Blüten ein Zeichen der Hoffnung?

Anzeige

Wer in Corona-Zeiten eine Fahrradtour übers Land macht, wird ihn kaum übersehen können: den vielen Klatschmohn überall am Wegesrand. Die leuchtend rote Blüte auf Wiesen, Feldrändern und Freiflächen erfreut das Auge des Betrachters von Mitte Mai bis Juni und gilt gemeinhin als Ankündigung des Sommers. Eine einzelne Blüte zeigt ihre volle Pracht zwar nur für zwei bis drei Tage. Oft strahlt uns das knallrote Blütenmeer des Klatschmohns aber auch noch bis hinein in den August entgegen - und wird so zum dauerhaften Begleiter der warmen Jahreszeit.

Besonders intensive Farbenpracht

In diesem Jahr scheint die Farbenpracht auf Äckern und Böschungen besonders intensiv zu sein. Laut Helge May vom Naturschutzbund (NABU) liegt das schlicht daran, dass es grundsätzlich wieder mehr Klatschmohn gibt, während andere hoch spezialisierte Ackerkräuter wie die Kornrade heute fast ausgestorben seien. Der Klatschmohn habe sein Dasein auf Ausweichflächen wie Blühstreifen verlagern können und sich inzwischen wieder deutlich erholt.

Verantwortlich dafür seien neue Pestizide, die selektiver gegen bestimmte Problemkräuter wirken, aber auch Bauern, bei denen das alte „viel hilft viel“ immer mehr einem sehr genau kalkulierten Mitteleinsatz weiche. Mit der Einführung gentechnisch herbizidresistent gemachter Nutzpflanzen könne sich das in Zukunft allerdings wieder dramatisch ändern, meint May. Ob auch der Corona-Lockdown seinen Teil zum bunten Erblühen des Mohns in diesem Jahr beigetragen hat, etwa durch das weniger häufige Bestellen von Feldern und Sprühen von Herbiziden, lassen die Naturschützer auf Nachfrage unbeantwortet.

Eines der ältesten heimischen Gewächse

Sicher ist, die Ackerwildpflanzen sind ein echter Hingucker. Und das schon ziemlich lange: Klatschmohn, auch Mohnblume oder Klatschrose genannt, ist eines der ältesten hierzulande heimischen Gewächse. Experten zufolge kam das Ackerwildkraut in der Jungsteinzeit vom Mittelmeerraum aus zusammen mit dem Getreide nach Nordeuropa – vor circa 5000 bis 6500 Jahren. Heute ist die Mohnblume sogar weltweit verbreitet. Mit dem Schlafmohn ist der wilde Klatschmohn eng verwandt – Opiate enthält sie im Gegensatz zu ihrem nicht minder berühmten Artgenossen aber nahezu keine.

Die charakteristische rote Blüte eines Klatschmohns mit schwarzer Kapselfrucht. © Quelle: imago images/Philippe Ruiz

Die “Poppy” als ein Zeichen der Hoffnung

Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs gilt die leuchtend rote Blüte des Klatschmohns auch als ein Zeichen der Hoffnung. Die im englischen als “poppy” bekannte Mohnblume wuchs als erste auf den flüchtig verscharrten Soldatengräbern des Krieges und dem Schlamm der Schützengräben. Heute erinnert eine ans Revers geheftete stilisierte Klatschmohn-Blüte als Gedenksymbol an die gefallenen Soldaten. Der in Großbritannien und anderen Ländern des Commonwealth gefeierte Gedenktag am 11. November wird auch als “Poppy Day” bezeichnet - dann sind die roten Blüten des Klatschmohns im ganzen Land zu sehen.

In Zeiten, in denen Staatsoberhäupter wie der französische Präsident Macron von Krieg reden, kann der Klatschmohn vielleicht sogar wieder ein kleines Zeichen sein, das den Menschen Mut macht. Oder auch nur eine Blume, die schön aussieht, wenn man ihr am Wegrand begegnet. Einfach weil es wieder mehr von ihr gibt.