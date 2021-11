Kampf gegen Luftverschmutzung: Indische Brüder gewinnen Kinderfriedenspreis

Anzeige

Anzeige

Den Haag. Für ihren Kampf gegen die Luftverschmutzung in ihrer Heimatstadt Delhi sind zwei Brüder mit dem diesjährigen Kinderfriedenspreis geehrt worden. Vihaan und Nav Agarwal hätten „Geschichte geschrieben“, sagte der indische Kinderrechtsaktivist und Friedensnobelpreisträger von 2014, Kailash Satyarthi, am Samstag bei der Preisübergabe in Den Haag. „Ihre Anstrengungen werden viele andere inspirieren, mutig zu handeln.“

Die heute 17 und 14 Jahre alten Brüder gründeten 2020 die Initiative One Step Greener für regelmäßige Abfallabfuhr und sachgerechte Mülltrennung, wie die in den Niederlanden ansässige Stiftung KidsRights zur Preisentscheidung erklärte. Informationsmaterial der Initiative zum Zusammenhang von Luftverschmutzung und Müll werde heute an mehr als 100 Schulen der Millionenmetropole Delhi verwendet; zudem hätten die Brüder Vorträge vor mehr als 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehalten. Auslöser für ihren Einsatz war, dass Vihaan vor einiger Zeit an Asthma erkrankte.

Friedensnobelpreistragenden riefen Preis ins Leben

Zu den früheren Gewinnern des Kinderfriedenspreises gehörte 2019 die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Die Auszeichnung ist mit 100.000 Euro dotiert, die für Projekte verwendet werden können. Sie wurde 2005 beim Weltgipfel von Friedensnobelpreisträgerinnen und -trägern unter Vorsitz von Michael Gorbatschow in Rom initiiert.