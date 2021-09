Kaffee aus Urin und Windeln als Sternschnuppen: Die verrücktesten Fakten zur ISS

Anzeige

Berlin. 450 Tonnen wiegt der Koloss ISS, der in etwa 400 Kilometern Flughöhe um die Erde kreist. Der Aufenthalt auf der Raumstation mag für die Astronautinnen und Astronauten spektakulär sein, gemütlich ist er nicht: Beim Keksebacken muss man ewig warten, Unterwäsche ist Mangelware und es müffelt mächtig. Eine Auswahl besonderer Fakten.

ISS fällt um die Erde herum

Die ISS ist das wohl teuerste bisher von Menschenhand geschaffene Objekt. Weit über 100 Milliarden oder gar 150 Milliarden Dollar sind nach Schätzungen in das Projekt ISS geflossen, die US-Raumfahrtagentur Nasa gibt dazu keine Details heraus. Oftmals werden von beteiligten Agenturen lediglich die Hardware-Kosten angegeben, ohne die Ausgaben für Weltraumreisende, Experimente und andere Bereiche. Deutschland kostet der Unterhalt der ISS derzeit etwa 160 Millionen Euro jährlich, bei geschätzten Gesamtkosten der Station von wohl bis zu sechs Milliarden Dollar pro Jahr.

Auf der ISS herrscht nicht wegen ihrer Flughöhe Schwerelosigkeit. Die Anziehungskraft der Erde ist in 400 Kilometern Höhe noch fast genauso groß wie am Boden. Der Grund für die Schwerelosigkeit an Bord ist, dass die ISS samt Weltraumreisenden eigentlich nicht fliegt, sondern andauernd fällt, in einem großen Kreis um die Erde herum.

In der Schwerelosigkeit geht schnell etwas verloren

Auf der ISS riecht es nicht gut und es ist alles andere als still. „Das Lüftungssystem ist sehr laut“, sagte der Astronaut Alexander Gerst einmal. Luftaustausch findet in der Schwerelosigkeit nur statt, wenn man ihn durch Ventilatoren herstellt – entsprechend viele gibt es in dem riesigen Gebilde. Hinzu kommen Pumpen, Kompressoren, Bordelektronik, Hardware. Damit ist es etwa so laut wie an einer stark befahrenen Straße.

Zum Geruch auf der ISS schrieb der frühere US-Astronaut Scott Kelly, der fast ein Jahr auf der ISS zubrachte, in seinem Buch „Endurance“, dass es vor allem nach den Ausgasungen der Geräte rieche. Hinzu komme Körpergeruch und der des Abfalls, der zwar möglichst hermetisch isoliert, aber nur alle paar Monate entsorgt werde. Der Weltraum wiederum riecht demnach nach verbranntem Metall – wie Wunderkerzen, oder als ob etwas geschweißt werde.

Dinge wie Löffel sind auf der ISS gern mal für Wochen oder gar für immer unauffindbar. In der Schwerelosigkeit geht nach Erzählungen von Astronautinnen und Astronauten sehr schnell mal etwas verloren, das nur kurz in der Schwerelosigkeit „abgestellt“ wurde. „Die Raumstation ist ja so voll mit Ausrüstung, das versteckt sich da irgendwo und zwei Tage später findet man‘s“, erzählte der deutsche Astronaut Alexander Gerst. „Bringt einen dann auch nicht mehr weiter, wenn es der Kaffee war.“

ISS sieht aus wie eine ramponierte Konservendose

Die Zeit auf der ISS vergeht langsamer. Fachleute nennen den auf Einsteins Relativitätstheorie zurückgehenden Effekt Zwillingsparadoxon. Bei der ISS gibt es ein reales Beispiel: Der US-Astronaut Scott Kelly verbrachte fast ein ganzes Jahr auf der ISS, sein Zwillingsbruder blieb am Boden. Dem Gedankenexperiment zufolge durchlebte Scott Kelly bei seiner Bewegung durchs All Bruchteile von Sekunden weniger als sein Bruder Mark auf der Erde.

Video Alltag im All: Astronautin zeigt, wie man Haare wäscht 1:00 min ISS-Astronauten klären auf. Alltags-Aktionen finden auch bei All-Besuchern statt, zum Beispiel das Thema "Haare waschen". © Reuters

Die ISS sieht nicht wie ein Hochglanzraumschiff aus, sondern eher wie eine arg ramponierte Konservendose. Auf die Station prasseln seit vielen Jahren Mikrometeoriten und winziger Weltraumschrott ein, entsprechend zerdellt ist ihre Oberfläche. Größeren Teilen weicht die Station gezielt aus.

Russische Weltraumreisende pullern an einen Bus

Gefährliche Lecks werden in der ISS-Außenhülle schon mal mit schwebenden Teebeutel gesucht. Im vergangenen Jahr registrierten Weltraumreisende eine undichte Stelle an einem Übergang zum Modul „Swesda“. Um das Leck aufzuspüren, ließen sie einen Teebeutel los, der in der Schwerelosigkeit zu der undichten Stelle schwebte.

Astronauten, die von Kasachstan aus starten, pullern vorm Start zur ISS gerne mal an einen Bus. Bevor Raumfahrer dort in die Rakete klettern, zelebrieren sie Riten und Bräuche der russischen Raumfahrt – und dazu soll gehören, auf dem Weg zur Startrampe an den Reifen des Busses zu urinieren. Das geht angeblich auf den Raumfahrtpionier Juri Gagarin zurück, der demnach vor dem ersten Flug am russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Zentralasien schnell noch Wasser lassen musste.

ISS-Weltraumreisende haben ständig eine Schnupfennase

Die Menschen auf der ISS können 16 Sonnenaufgänge (und Untergänge) pro Tag beobachten. Allerdings ist das Erlebnis wesentlich kürzer als auf der Erde. Die ISS umrundet die Erde in jeweils 90 Minuten – also 16 mal täglich.

ISS-Raumfahrerinnen und Raumfahrer haben ständig eine Schnupfennase. Auf der Erde fließt die Flüssigkeit der Nasenschleimhäute meist unbemerkt und automatisch in den Rachen – nicht so in der Schwerelosigkeit. Zudem verlagert sich das Wasser in den Organen, die Nasenschleimhäute schwellen an. Betroffen ist übrigens nicht nur die Nase: Das ganze Gesicht ist aufgedunsen – die Beine hingegen sind dünner.

Weltraumreisende kratzen sich mit Gerät die Nase

Das Pipi von gestern wird auf der ISS zum Kaffee von heute. Weil es viel zu teuer wäre, regelmäßig Wasser zur Raumstation zu schicken, müssen Weltraumreisende aufbereitetes Wasser trinken – aus recyceltem Urin und Schweiß der Besatzung. Angeblich soll das Trinkwasser genauso schmecken wie auf der Erde.

Astronautinnen und Astronauten haben einen Trick parat, wenn ihnen im Raumanzug beim Außeneinsatz die Nase juckt. Sie nutzen das sogenannte Valsalva-Gerät, das vor allem dem Druckausgleich dient. Es handelt sich dabei um ein Schaumstoffgebilde, mit dem sich die Nasenlöcher verschließen lassen – aber eben auch die Nase rubbeln lässt.

Weltraumreisende schweben senkrecht durch die ISS

Im Weltall ist fast schon einmal ein Mensch ertrunken. Bei einem Außeneinsatz des Italieners Luca Parmitano sammelte sich 2013 immer mehr Wasser in seinem Helm. Er konnte kaum noch sehen und hören, schaffte es aber noch knapp in die Station zurück.

Weltraumreisende schweben – anders als in vielen Filmen – oft nicht waagerecht durch die Raumstation, sondern meist senkrecht. Seitlich durch die Station zu schweben sei viel angenehmer als mit dem Kopf voraus, erklärte der Astronaut Alexander Gerst. Die Erfahrung eines Astronauten könne man an seiner Bewegung ablesen. „Alte Hasen schweben vertikal, Neulinge horizontal.“

Video Sechs Stunden Spacewalk an der ISS 0:58 min Über sechs Stunden waren zwei Astronauten mit Arbeiten an den Solarmodulen der Internationalen Raumstation beschäftigt. © Reuters

Sparsamkeit beim Klamottenwechsel ist Pflicht

Weltraumreisende kommen beim Trainieren auf dem Laufband gern mal mehrere Zehntausend Kilometer voran. Schließlich ist die ISS mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde unterwegs. „Gerade eben 16.300 km auf dem Laufband gelaufen (35 Min mit 28.000 km/h).“, twittere der Astronaut Alexander Gerst im Oktober 2014 über das Training auf der ISS.

Weltraumreisende ziehen nur alle zwei bis drei Tage eine neue Unterhose an. Socken, Hosen und T-Shirts werden noch viel länger getragen. Es gibt keine Weltraumwaschmaschine, ohnehin ist jeder Tropfen Wasser auf der ISS kostbar. Jedes Teil kann also nur einmal getragen werden – deshalb ist Sparsamkeit beim Klamottenwechsel Pflicht.

Weltraumreisende tragen Windeln unterm Raumanzug

Verglühende Schlüpfer können als Sternschnuppe am Nachthimmel zu sehen sein. Sämtliche gebrauchte Wäsche wird zusammen mit anderem Müll sowie vakuumgetrockneten Fäkalien regelmäßig in Kapseln verfrachtet, die zum Absturz gebracht werden und dabei verglühen. „Nicht jede Sternschnuppe ist romantisch“, kommentierte Gernot Grömer vom Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF) einmal.

Auch volle Windeln können Teil einer solchen Sternschnuppe sein. Bei Weltraum-Ausflügen ziehen Weltraumreisende sich unter den Raumanzug eine besonders saugstarke Windel an – bei den oft viele Stunden dauernden Einsätzen ist ein Gang aufs Klo ausgeschlossen. Auch beim Flug zur ISS mit der Sojus tragen Weltraumreisende eine Windel unterm Raumanzug, unter anderem wegen der Druckbelastung beim Start.

Teuerste Kaffee-Portion der Welt auf der ISS

Die Nasa gibt keine Bilder von den Unterhosen und BHs heraus, die Astronauten und Astronautinnen tragen. „Das ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich“, hieß es von der Nasa auf eine entsprechende Anfrage.

Die wohl teuerste Kaffee-Portion der Welt wurde auf der ISS serviert. ISSpresso heißt das Gerät, das die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti aufstellte und testete. Eigens entwickelt wurde auch das Tässchen dafür. „Die Maschine hat mehr als eine Million Dollar verschlungen, die Zertifizierung für die Flugtauglichkeit und die Transportkosten eingerechnet; wir haben aber nur zehn Päckchen Espresso an Bord, so dass Samanthas Getränk eine äußerst teure Tasse Kaffee ist – durchaus einer historischen Erwähnung wert“, schreibt der frühere US-Astronaut Scott Kelly in seinem Buch „Endurance“.

Video Nasa-Rover „Perseverance“ sammelt Steine auf dem Mars 1:44 min Der Mars-Rover „Perseverance“ soll Gesteinsproben sammeln, die zur Untersuchung zur Erde geschickt werden sollen. © Reuters

Weltraumreisende sind bestbezahlte Reinigungskräfte

Auf der ISS wurden schon Kekse gebacken. Die Schokoladenkekse im ISS-Backofen brauchten deutlich länger als auf der Erde – erst nach mehr als zwei Stunden entstand bei den Tests ein durchgebackener Keks. Es duftete wohl wunderbar, zum Essen waren die ersten fünf Kekse der ISS aber nicht gedacht – an ihnen wurde auf der Erde weiter geforscht.

Weltraumreisende sind die wohl bestbezahlten Reinigungskräfte der Welt. Die Arbeitsstunde eines ISS-Weltraumreisenden kostet laut Raumfahrtagentur Esa rund 30.000 Euro – und es wird sehr viel geputzt auf der ISS mit ihren rund 1200 Kubikmetern Rauminhalt. In der Schwerelosigkeit sammeln sich rasch Staub, Krümel, Hautschuppen und Feuchtigkeit – ein idealer Nährboden für Mikroorganismen.

Die russische Raumstation Mir musste einst auch wegen des massiven Befalls mit Mikroben, die Kabel, Stecker und selbst Apparaturen aus Metall anfraßen, zum Absturz gebracht werden. „Raumstationen sind wie große, komplizierte Gebäude, die ständige Pflege und Aufmerksamkeit erfordern. Sehr viel Zeit wird daher auf Routineaufgaben wie Reinigungs- und Reparaturarbeiten verwendet“, heißt es von der Esa.

Weltraumreisende halten alles besonders stark fest

Jedes ISS-Crewmitglied führt nicht nur Versuche durch, sondern ist auch selbst Versuchskaninchen. Forschende wollen erkunden, welche gesundheitlichen Probleme bei Reisen in den Weltraum auftreten und wie sie zu behandeln sind. Typisch sind etwa Muskelschwund, Augenschäden und verringerte Knochendichte. Zudem haben ISS-Weltraumreisende eine Körpertemperatur von etwa 38 Grad, also eine Art Dauerfieber. Bei sportlicher Aktivität steigt die Temperatur sogar häufig auf mehr als 40 Grad, weil der Körper überschüssige Hitze in der Schwerelosigkeit kaum loswerden kann.

Weltraumreisende stellen nach der Rückkehr auf die Erde nicht aus Gewohnheit Gläser in die Luft. Raumfahrerinnen und Raumfahrer platzierten Dinge nicht in die vermeintliche Schwerelosigkeit, sondern klammerten sich im Gegenteil besonders stark an allem fest, erklärte der Astronaut Alexander Gerst einmal. Auf der ISS schwebe sonst alles weg. „Wenn man einen Stift in der Hand hat, eine Schere und ein Tape, dann steckt man sich die zwischen die Finger – und daran gewöhnt man sich.“ Diese Gewohnheit sitze auch nach der Rückkehr noch eine Weile. „Daran kann man Astronauten erkennen: Sie sitzen da mit zwei Stiften, einem Löffel und dem Kaffeebecher in der Hand, weil sie nicht gewohnt sind, dass sie etwas mal hinstellen können. So ist das.“