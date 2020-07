ISS Space-Walk live: Astronauten rüsten im Außeneinsatz die Stromversorgung auf

Anzeige

Ein letzter Außeneinsatz noch, dann hat die ISS eine vollständig verbesserte Stomversorgung. Die beiden NASA-Astronauten Chris Cassidy und Robert Behnken verlassen am Dienstag die Internationale Raumstation, um eine jahrelange Arbeit zu Ende bringen. Für das Upgrade waren in dreieinhalb Jahren zahlreiche Außeneinsätze nötig.

Am vergangenen Donnerstag waren die beiden US-Amerikaner Robert Behnken und Christopher Cassidy rund sieben Stunden lang aus der ISS ausgestiegen, um unter anderem fünf veraltete Batterien an einer der letzten Stromversorgungsstationen an der Außenwand auszutauschen.

Beide Astronauten haben in ihrer Karriere bereits zahlreiche Außeneinsätze absolviert, auch bei früheren Reisen zur ISS sind sie aus der Station ausgestiegen. Für Cassidy, der zurzeit das Kommando auf der ISS inne hat, und Behnken ist es der insgesamt zehnte Außeneinsatz beim Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde. Beide zählen zu den Amerikanern mit den meisten Weltraumspaziergängen.