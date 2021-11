Livestream von der ISS: Matthias Maurer bei ESA-Konferenz aus dem All zugeschaltet

Anzeige

Noch vor wenigen Tagen musste die ISS wegen einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott evakuiert werden. Nachdem sich die Astronautinnen und Astronauten in angedockten Raumschiffen in Sicherheit gebracht haben, konnten sie nach einer Entwarnung wieder an Bord.

Teil der Crew ist auch der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer, der sich am Freitag gegen 14.05 Uhr (MEZ) mit den zuständigen ESA-Ministern zu einem Bordgespräch trifft. Maurer wird bei der Zwischentagung des Ministerrats der Europäischen Weltraumagentur Esa erstmals von der Internationalen Raumstation ISS mit Videoanruf zugeschaltet.

Livestream: Matthias Maurer meldet sich von der ISS

Verfolgen Sie das Gespräch im Rahmen der „Intermediate Ministerial Meeting“ in Portugal hier live: