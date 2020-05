“Insektensommer”: Nabu ruft zum zählen von Insekten auf

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Menschen in Deutschland sind zum Eintauchen in die Welt der Insekten aufgerufen. Der Naturschutzbund (Nabu) gibt an diesem Freitag den Startschuss für die dritte Auflage der Mitmachaktion "Insektensommer". Es gelte, bis zum 7. Juni einmal eine Stunde lang alles zu zählen, was sechs Beine hat, sagte Nabu-Insektenexpertin Laura Breitkreuz am Donnerstag in einer Videoschalte. Die Funde vom Balkon, aus dem Park oder dem Wald können online oder mit der App "Insektenwelt" übermittelt werden.

Insektenschwund ist Grund für die Aktion

Die rund 33.000 Insektenarten in Deutschland seien “wirklich systemrelevant”, betonte Breitkreuz mit Blick auf Funktionen wie etwa die Bestäubung von Pflanzen. Mit der Aktion wolle der Nabu auf die Wichtigkeit von Insekten hinweisen und auch das Wissen darüber bei den Menschen stärken. Hintergrund ist auch der Insektenschwund.

Anzeige

Für Rückschlüsse zur aktuellen Bestandsentwicklung reichen die bisher gesammelten Daten noch nicht aus, wie Breitkreuz sagte. Möglicherweise ergäben sich in Zukunft daraus auch unerwartete Erkenntnisse: “Wir sammeln auch Daten für Antworten, für die wir die Frage noch gar nicht kennen”, sagte Breitkreuz. Im vergangenen Jahr nahmen rund 16.000 Menschen an der Aktion teil.