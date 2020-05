Immunitäts-Nachweis: Corona-Immunitätsausweis bringt viele Probleme mit sich

Anzeige

Berlin. Der Theologe und frühere Ethikrats-Vorsitzende Peter Dabrock hat Bedenken gegen einen Ausweis zum Nachweis der Immunität beim Coronavirus. Man müsse damit rechnen, dass sich insbesondere Jüngere bewusst anstecken wollten, um in den Genuss von Freiheiten zu kommen, sagte Dabrock. Dann drohe nicht nur für das Individuum, sondern bei einem größeren Ausmaß von Infektionen für die ganze Gesellschaft “ein Riesenproblem”.

Immunität nach Corona-Infektion nicht nachgewiesen

“Sehr schnell könnten die Kapazitäten im Gesundheitswesen knapp werden”, sagte der Sozialethiker: “Die Folge wären fürchterliche Triage-Szenarien.” Dabrock räumte ein, er sei bei Thema Immunitäts-Ausweis selbst “moralisch hin- und her gerissen” gewesen. “Auf den ersten Blick fand ich es gut, dass all diejenigen, die das Virus durchgemacht haben, sich mit einem solchen Dokument normal und frei bewegen dürfen”, sagte er.

Auf den zweiten Blick sei es aber komplizierter, sagte er mit Verweis auf die Gefahr beabsichtigter Ansteckungen. Zunächst wisse man zudem auch nicht, ob und wie lange die Immunität beim Coronavirus trägt. “Deshalb spricht derzeit ethisch mehr gegen die Einführung dieses Ausweises, obwohl ich nicht weiß, wie es ein Verfassungsgericht beurteilen würde”, sagte Dabrock. Anders sieht er es für den Gesundheitsbereich: “Ein Immunitäts-Ausweis für Krankenhauspersonal könnte helfen, Testkapazitäten, die immer noch knapp sind, nicht unnötig zu verbrauchen”, sagte Dabrock.

Ethikrat will über Immunitäts-Ausweis beraten

Der evangelische Theologieprofessor war vier Jahre Vorsitzender des Ethikrats und schied nach den maximal möglichen zwei Amtsperioden in diesem Jahr aus dem Gremium aus. Am Donnerstag kommt der neu zusammengesetzte Ethikrat erstmals zu einer Sitzung in Berlin zusammen. In seinen ersten Beratungen dürfte es auch um den Immunitäts-Ausweis gehen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Gremium um eine Stellungnahme dazu gebeten. Er selbst wollte solch einen Ausweis einführen, hatte entsprechende Gesetzespläne nach Kritik aber wieder zurückgestellt, um das Thema ausführlicher zu debattieren.