„Ich fühle mich sehr geehrt“: Österreicher Aschbacher wird neuer Chef der Weltraumorganisation Esa

Paris. Der Österreicher Josef Aschbacher wird neuer Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation Esa. Er werde das Amt für vier Jahre antreten, teilte die Organisation mit Sitz in Paris am Donnerstag nach der Tagung des Esa-Rats mit. Damit wird er Nachfolger des Deutschen Jan Wörner. Dessen Amtszeit endet am 30. Juni 2021. „Ich fühle mich sehr geehrt“, sagte der 58-jährige Aschbacher nach seiner Wahl. „Ich möchte mich bei den Mitgliedsstaaten der Esa (...) für das Vertrauen bedanken, das sie mir entgegengebracht haben.“

Ende Juni 2021 wird Josef Aschbascher der neue Chef der Esa. © Quelle: Martina Herzog/dpa

Zuversicht und fließender Übergang

„Ich muss sagen, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass Josef das Beste für die Esa tun wird“, sagte Wörner. Der 66-jährige Wörner ist seit 2015 Chef der Esa. Er steuerte zuvor unter anderem acht Jahre lang das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln. Mit Blick auf die Amtsübergabe betonte er, sein Mandat bis zum Ende seiner Amtszeit im kommenden Sommer ausfüllen zu wollen. Zwischen ihm und Aschbacher werde es in der Zwischenzeit keine Probleme geben. Auch Aschbacher sagte, dass es einen fließenden Übergang geben werde.

Aschbacher verantwortlich für Copernicus

Aschbacher ist derzeit Direktor für Erdbeobachtung bei der Esa und somit für das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus verantwortlich. Dabei beobachten Satelliten unseren Planeten und sammeln umfassende Informationen, die etwa im Kampf gegen den Klimawandel, bei der Vorhersage von Naturkatastrophen oder Verkehrsplanung helfen sollen. Aschbacher hat an der Universität Innsbruck studiert. Er arbeitete in den vergangenen Jahrzehnten etwa bei der Esa, der Europäischen Kommission und der österreichischen Agentur für Luft- und Raumfahrt.

Entwicklung der Ariane 6 bekommt zusätzliche 280 Millionen Euro

Während des Esa-Rates sei auch die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 Thema gewesen. Zuletzt war bekannt geworden, dass sich deren Erstflug auf 2022 verschieben wird und höhere Kosten anfallen. Für die Entwicklung der Rakete werde es nun zusätzliche 280 Millionen Euro geben, sagte Daniel Neuenschwander, Direktor für Raumtransport. Etwa ein Drittel dieses Betrages stamme aus Umschichtungen aus laufenden Programmen. Darüber hinaus gebe es zusätzlich frisches Geld aus etwa Frankreich mit 100 Millionen und Deutschland mit 54 Millionen.