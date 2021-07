Fehlende Vorwarnung oder mangelnde Umsetzung? Wo die Warnkette ins Stocken geriet

Anzeige

Eigentlich steht in Deutschland die behördliche Infrastruktur für den Katastrophenfall. Und trotzdem berichten die von den Wassermassen Getroffenen im Westen Deutschlands, dass nichts auf die sich anbahnende Hochwasser-Katastrophe hingewiesen habe - oder wenn doch, dann zumindest nicht ausreichend.

„Wir waren überhaupt nicht auf die Situation vorbereitet“, berichtete dem RND etwa Ulrike Gröger (63), die nur wenige Autominuten von dem besonders stark vom Hochwasser getroffenen Kreis Ahrweiler entfernt lebt und die Fluten vor Ort mitbekommen hat.

Dabei gibt es den bundesweit zuständigen Deutschen Wetterdienst (DWD), der den gesetzlichen Auftrag hat, die breite Öffentlichkeit und die regionalen Einsatzbehörden, Landräte und Bürgermeister mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Wettersituation zu versorgen. Es gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass mit seinem „Modularen Warnsystem“ (MoWaS) verschiedene Kommunikationskanäle nutzt, um zu warnen - etwa mittels der Warnapp NINA und Medieninformationen.

Es gibt die Hochwasserzentralen der einzelnen Bundesländer, die tagesaktuell Pegelstände für die Kreise berechnen und den Katastrophenschutz, der Ländersache ist. Und die regionalen Katastrophen-Leitstellen, welche im Fall der Fälle die Einsätze der Feuerwehr koordinieren. Tritt der Ernstfall ein, wird also von unten nach oben geplant.

Unwetterkatastrophe: Hat die Warnkette funktioniert?

Irgendwo ist diese Warnkette dann gebrochen, sodass die Meldungen nicht bei den Menschen angekommen sind. Hannah Cloke Professorin für Hydrologie

Die Unwetter-Warnungen für den Westen Deutschlands gab es frühzeitig - sogar im Ausland. „Es ist unglaublich frustrierend“, sagte Hannah Cloke, Professorin für Hydrologie an der britischen Universität Reading gegenüber ZDF heute. „Schon mehrere Tage vorher konnte man sehen, was bevorsteht.“ Alle notwendigen Warnmeldungen seien herausgegangen, betont die Wissenschaftlerin, die auf noch ein weiteres Warnsystem verweist: das Europäische Flutwarnsystem EFAS (European Flood Awareness System). „Doch irgendwo ist diese Warnkette dann gebrochen, sodass die Meldungen nicht bei den Menschen angekommen sind.“

Auch das Ausmaß des Starkregens speziell im Westen Deutschlands wurde schon Tage vorher prognostiziert. „Wir als Meteorologen waren nicht überrascht“, sagte Andreas Friedrich, Tornado-Beautragter und Sprecher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Behörde habe sehr gute Modellvorhersagen vorliegen gehabt und bereits am Montagmorgen (Anm. der Red.: 12. Juli) der vergangenen Woche eine erste Unwettervorabinformation herausgegeben.

Normalerweise ist den Wasserverbänden klar, dass das die schlimmste Lage ist, die man im Sommer haben kann - Starkregenfälle eingebettet in ein Dauerregengebiet. Franz-Josef Molé Leiter des Deutschen Wetterdienstes

Darin sei festgehalten worden, dass ab Donnerstag in den westlichen Gebieten Deutschlands bis zu 200 Liter Regen fallen kann. „Am Dienstag haben wir dann nach einer Bestätigung durch die Modelle eine extreme Unwetterwarnung herausgegeben – genau für die Regionen, die nun auch wirklich stark betroffen sind“, berichtete Friedrich. Das lässt sich nachträglich auch in den sozialen Netzwerken nachvollziehen, etwa anhand dieser Meldung vom vergangenen Dienstag bei Twitter:

Die Vorhersageexperten arbeiteten mit etwa 100 verschiedenen Simulationen ihrer unterschiedlichen Rechenmodelle - „und die haben im Prinzip mehrheitlich ziemlich sicher auf den Westen Deutschlands gezielt für den Zeitraum Nacht von Mittwoch auf Donnerstag“, bestätigt auch Franz-Josef Molé, Leiter des Deutschen Wetterdienstes gegenüber dpa.

Man habe nicht nur vor Starkregen gewarnt, sondern vor Dauerregen, betont Molé. „Normalerweise ist den Wasserverbänden klar, dass das die schlimmste Lage ist, die man im Sommer haben kann - Starkregenfälle eingebettet in ein Dauerregengebiet.“ Die Niederschlagsmengen seien so exorbitant hoch gewesen, dass die Orte eigentlich gar nicht hätten geschützt werden können.

Gemeinden und Kreise entscheiden über Evakuierungen

Wir müssen unterschiedliche Wege der Warnungen finden. Holger Schüttrumpf Hochwasserexperte

Sprich: Aufgerissene Straßen, überflutete Gemeinden, zerstörte Häuser - all das hätte auf die Schnelle trotz Warnungen nicht gerettet werden können. Trotzdem steht der Vorwurf im Raum, dass sich zumindest mehr Menschen zumindest in Sicherheit hätten bringen können. Laut DWD-Sprecher Friedrich bekommen die Katastrophenleitstellen vom DWD die Wetterwarnungen für ihre entsprechenden Gemeinden und Landkreise direkt zugespielt und setzten dann ihre Krisenstäbe ein. „Dort wird entschieden, ob beispielsweise evakuiert wird“, erläutert Friedrich das Vorgehen. Die Hochwasserzentralen in den einzelnen Bundesländern berechneten auf Basis der DWD-Modelle die Pegel für die Flüsse.

Zwar haben auch Apps wie „Nina“ und „Katwarn“ gewarnt. Holger Schüttrumpf, Professor für Wasserbau an der RWTH Aachen, gibt jedoch zu bedenken, dass mithilfe der Warnapps nicht alle Menschen erreicht werden könnten. „Wir müssen unterschiedliche Wege der Warnungen finden“, betonte der Hochwasserexperte gegenüber dem RND. Er war selbst im Katastrophengebiet unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Die Strömungsgeschwindigkeiten seien so hoch gewesen, „selbst der Weltrekordhalter im 100-Meter-Schwimmen wäre nicht in der Lage gewesen, gegen sie anzukommen“. In den vergangenen Wochen habe es bereits stark geregnet, die Böden seien vermutlich schon gesättigt gewesen. „Und dann kamen die großen Wassermengen aus dem Mittelgebirge hinzu“, erklärt der Experte. Dort gebe es kaum Deiche und Talsperren, und nur vereinzelte Hochwasserrückhaltebecken, sodass die Wassermassen ungehindert in die Städte strömen konnten.

Haben die Verantwortlichen vor Ort also nicht rechtzeitig begriffen, welche starken Überschwemmungen durch so viel Regen punktuell in einem Gebiet entstehen können? Zumindest Marcus Beyer, der als Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst arbeitet, stellt die Relevanz der Unwetter-Warnungen in Frage. „Trotz des Vorlaufes konnten soviel Menschen nicht geschützt werden und mussten sterben“, schrieb er am vergangenen Donnerstag in seinem Twitter-Kanal. „Ich möchte niemanden anklagen, ich möchte nur verstehen warum. Was sind die Warnungen wert, wenn dann doch so viele Menschen sterben? Hätte man im Vorfeld anders reagieren können, wo man doch wusste, was kommt? War das überhaupt zu verhindern?“

Unsere Warninfrastruktur hat geklappt im Bund. Armin Schuster, BKK-Leiter

Der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, wies Kritik zuletzt von sich. „Unsere Warninfrastruktur hat geklappt im Bund“, betonte er im „heute journal“ des ZDF. „Der Deutsche Wetterdienst hat relativ gut gewarnt.“ Das Problem sei, dass man oft eine halbe Stunde vorher noch nicht sagen könne, welchen Ort es mit welcher Regenmenge treffen werde. Es seien 150 Warnmeldungen über die Warnapps und Medien ausgesendet worden. Schuster verwies darauf, dass die Warn-App Nina des BBK neun Millionen Nutzer habe.

Sirenen-Warnsystem muss wieder ausgebaut werden

Eine Schwachstelle hat das BBK inzwischen aber ausgemacht: nur ein Teil der Bevölkerung wurde mit Sirenengeheul alarmiert. Seit Anfang der 1990er wurde das Sirenennetz in Deutschland aus Kostengründen und durch den Wegfall der Warnämter des Zivilschutz-Warndienstes stark verkleinert. Man wollte die Bevölkerung lieber per Rundfunk statt per Sirene warnen. Bis dato verfügte Deutschland über ein gut ausgebautes Netz, das über 80.000 Sirenen zählte. Eine BKK-Befragung von 2015 ergab hingegen, dass nur noch 15.000 Sirenen im Einsatz sind. Neuere Daten gibt es nicht.

Video Katastrophengebiet: Merkel und Dreyer versprechen schnelle Hilfe 1:55 min Bundeskanzlerin Angela Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Besuch im Katastrophengebiet in Schuld in Rheinland-Pfalz. © Reuters

Dass Deutschland somit also kein flächendeckendes System zur Alarmierung der Bevölkerung mehr hat, zeigte sich zuletzt auch im September 2020, als erstmals ein bundesweiter „Warntag“ stattfand. Die Kommunen sollten sämtliche Warnmittel zur selben Uhrzeit erproben. Viele Ortschaften konnten sich allerdings nicht beteiligen - weil es schlicht keine ausreichende Sirenentechnik mehr gab.

Der Bund wolle den Ländern nun beim Aufbau und der Ertüchtigung von Sirenen helfen, berichtete Schuster am Montag im „Deutschlandfunk“. Mit einem Förderprogramm in Höhe von 90 Millionen Euro sollen gemeinsam mit den Bundesländern „an den richtigen Stellen“ wieder Sirenen installiert werden. Allerdings brauche es einen Warnmittel-Mix aus verschiedenen Methoden, auch rein digitale Warnungen seien nicht der richtige Weg. Dafür brauche es mehr Geld, und die Umsetzung werde Zeit in Anspruch nehmen.

Es müsse auch im Radio und Fernsehen vor potentiellen Überschwemmungen gewarnt werden, oder indem Leute von Haus zu Haus gehen. Schüttrumpf beobachtet zudem, dass die Warnungen der Apps oftmals nicht ernst genommen werden. Dabei sei es wichtig, dass sich jede und jeder rechtzeitig auf Überflutungen vorbereite, zum Beispiel indem er oder sie Sandsäcke, Pumpen oder Generatoren organisiere.

